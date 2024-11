Sergio Muñoz presenta recurso contra la Corte Suprema para evitar destrucción de investigación de Comisión de Ética

11 de Noviembre de 2024

Dado que el Senado aprobó la acusación constitucional en su contra, la Corte Suprema archivó la causa en su contra en la Comisión de Ética, lo que hace que los antecedentes de la indagatoria serán destruidos en tres meses, por lo que los abogados de Muñoz hicieron solicitudes para evitar esta situación.

El ex juez Sergio Muñoz recurrió a la Corte de Apelaciones para presentar un recurso de protección en contra de la Corte Suprema por la negativa a acceder al informe de la Comisión de Ética, tras la denuncia presentada en su contra.

Según la acción judicial presentada por sus abogados Aldo Díaz y Ciro Colombara, Muñoz acusa un actuar ilegal, arbitrario y vulnerando sus garantías constitucionales, consignó La Tercera.

El destituido magistrado centra sus críticas en el rechazo para conocer el informe de la Comisión de Ética, ya que “toda persona tiene derecho a conocer los antecedentes y determinaciones que se realizan en los procedimientos seguidos a su respecto”.

Es por esto que Sergio Muñoz busca que la Corte de Apelaciones le pida el documento al máximo tribunal y que se tomen las medidas para la protección de sus derechos.

“Venimos en solicitar se decrete orden de no innovar en la presente causa, con el fin de suspender los efectos del acto recurrido, específicamente, ordenando la cautela y prohibición de la destrucción del informe de la Comisión de Ética por parte de la Excma. Corte Suprema elaborado respecto de la denuncia interpuesta respecto de nuestro representado”, precisan en su presentación.

Es por esto que dejaron en claro que “es esencial y urgente que en la presente causa se dicte orden de no innovar para evitar la destrucción de los antecedentes referidos a la denuncia tramitada ante la Comisión de Ética de la Excma. Corte Suprema. De no dictarse la orden de no innovar solicitada por esta parte recurrente, los efectos del acto recurrido pueden perpetuarse en el tiempo y significar que el Sr. Sergio Muñoz nunca tenga acceso al informe de la Comisión de Ética”.