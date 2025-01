Actualizado el 20 de Enero de 2025

“No es un privilegio del alcalde”: la defensa de Desbordes por sus vacaciones tras asumir en Santiago

Mario Desbordes reiteró que irse de vacaciones a poco de asumir "no es un privilegio del alcalde. No es una cosa extraña. No hay un abuso de la ley, ni nada. Todo lo contrario”.

Compartir