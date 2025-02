Justicia asesta duro golpe a Desbordes y rechaza acción contra nueva cárcel en Santiago

Actualizado el 31 de Enero de 2025

La Corte de Apelaciones le dio un portazo a Mario Desbordes y declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Santiago para evitar la construcción de la nueva Cárcel de Alta Seguridad anunciada por La Moneda.

La acción fue presentada el pasado 20 de enero y en la oportunidad Desbordes expresó que “antes que pensar en construir una nueva cárcel, es urgente solucionar muchos problemas de seguridad. Pero, además, si el gobierno del Partido Comunista y el Frente Amplio, al igual que en caso de la casa de la calle Guardia Vieja, insiste con esta idea, debe hacerlo bien, sin reírse de los vecinos saltándose la ley olímpicamente”.

Sin embargo, el tribunal de alzada la declaró inadmisible dos días después y posteriormente rechazó el recurso de reposición presentado por el municipio.

Ante esta controversia, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó a La Tercera que desde su cartera “hemos expresado nuestra disposición a buscar con el Municipio instancias de mitigación. El proyecto de ampliación de Santiago I es esencial para enfrentar la urgencia en materia penitenciaria y debemos llevarlo adelante. Seguimos abiertos al diálogo para trabajar en ese marco”.

Por su parte, el alcalde Desbordes sostuvo la Corte de Apelaciones “no se está pronunciando sobre la legalidad, sobre el fondo del asunto que estamos discutiendo. La Corte no ha dicho que la construcción sea legal o que se ajuste a derecho el procedimiento que optó el Gobierno a través de estas modificaciones para el regulador. Lo que la Corte ha dicho es solamente de que esto no hay que hacerlo por la vía de un recurso, sino que hay que hacerlo por la vía de una denuncia civil”.

Junto con ello, Desbordes volvió a disparar contra su antecesora, Irací Hassler, apuntando que “se perdió tiempo valioso” y la acusó de solo realizar “un par de acciones comunicacionales” contra la nueva cárcel.

“Vamos a hacer todas las acciones judiciales que sean posibles. Vamos a pedir que se detenga la construcción, si es que se inician los procesos vamos a hacer todo lo necesario para que esa cárcel no se construya, porque estamos convencidos que técnicamente no corresponde una cárcel de alta seguridad en ese lugar. Y además, estamos convencidos de que el proceso no está correcto. El Gobierno está construyendo una nueva cárcel, no la ampliación de una cárcel anterior, y por lo tanto los procedimientos que se están usando por parte del Ministerio de Vivienda son completamente ilegales”, enfatizó el jefe comunal.