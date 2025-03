“Tengo el arrepentimiento real, profundo y absoluto”: la declaración de la odontóloga que mató a un inocente por error

14 de Marzo de 2025

La joven de 30 años relató su versión de los hechos y reconoció que ella misma fue a entregarse a Carabineros.

A finales de 2024, la vida de una joven odontóloga cambió para siempre. La mujer de 30 años asesinó accidentalmente a un hombre inocente: Héctor Mauricio Navarrete González, un padre de tres hijos.

El hecho ocurrió luego de ser confundido por la protagonista con el ladrón de su teléfono en la comuna de Recoleta. A casi tres meses del homicidio, la joven habló por primera vez.

En conversación con 24 Horas, la joven entregó su versión de los hechos: “No pude entrar por la entrada de la carretera de Vespucio Norte y el mapa me redirigió que siguiera por caletera hasta la siguiente entrada. Ahí es donde, un par de cuadras posterior a la entrada de la caletera, recibo un estruendo súper fuerte. Me doy cuenta que tenía una persona prácticamente adentro del auto forcejando y que me robó el celular”.

“Sentí mucho miedo porque estaba sola. Intento irme, doblo y eran pasajes muy chicos y que algunos estaban cerrados, habían autos”, continuó explicando la odontóloga. “En la desesperación empecé a doblar y volví al lugar en que me habían roto (el vidrio). Recuerdo que estaba llorando mucho”.

Tras esos eventos preliminares, la tragedia comenzó a gestarse. “Veo a esta persona que reconocí que era la que me había robado y lo que me llamó la atención fue que al verlo, yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado“, dijo.

“En el momento en que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto. Es ahí cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo. Pensé que la persona venía armada e iba a ingresar al vehículo“, reconoce. “Y eso fue lo que… ahí me fui a negro y ya después son solo flashbacks y recuerdos vagos“.

En ese instante, la joven se acercó a Navarrete y le arremetió una apuñalada a la altura del tórax con un arma blanca. La víctima murió en el lugar.

“Yo jamás he usado navaja, nunca he estado armada”, dijo en su defensa la odontóloga. Su teoría es que el arma terminó en su vehículo tras el primer altercado. Además, indicó que el auto era de la empresa donde ella trabajaba y que tenía “más cosas como cables y enchufes”.

Los eventos después de la tragedia

Tras esos eventos, la joven de 30 años reconoció que se dirigió de inmediato a entregarse a una comisaría de Carabineros. Allí reconoció “que había herido a una persona, pero yo jamás pensé que él había muerto ni tampoco era mi intención hacerle daño”.

“Dije que había herido a una persona. Me enteré en el momento que estaba haciendo la constancia y ahí tenían un noticiero puesto. Me volteo a ver, reconocí el lugar y ahí me di cuenta de que la persona había muerto”, cuenta.

“Si hubiera tenido la capacidad para razonar o para irme de lugar o haber evitado todo eso… Porque jamás fue mi intención hacer daño, mucho menos la muerte que tuvo la persona”, reconoció la odontóloga sobre el momento exacto en que cometió el crimen.

“Es algo que me cuesta procesar porque jamás me imaginé, jamás había reaccionado de esa forma, jamás he tenido problemas de riñas o peleas. Los abogados me dicen que a veces hay un estado hormonal (producto del embarazo)“, agregó. “Leí un paper que hay un estado de gravidez que son a principios del embarazo, que a veces propicia ciertos estados ante casos de estrés fuerte de reaccionar de esa manera, pero todavía no me lo explico“.

“Si fui la responsable, tengo que responder ante la ley y ante la familia porque es lo que corresponde y por eso desde el primer momento quise colaborar”, reconoció.

“Las disculpas más sinceras y de corazón. Yo sé que no existe nada para hacer recuperar la vida de esta persona. Tengo entendido que era padre de niños y eso es lo que más me duele, el haber generado ese impacto en esa familia. Tengo el arrepentimiento real, profundo y absoluto“, cerró.