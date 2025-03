Carahue en llamas: la trama detrás de la difusión de material erótico de joven profesora

Actualizado el 20 de Marzo de 2025

La profesora afectada, que fue suspendida mientras se desarrolla la investigación, descartó haber filtrado voluntariamente las cuestionadas imágenes.

Una insólita situación se está viviendo en el Liceo Público Bicentenario Claudio Arrau de Carahue, luego que se denunciara la difusión de material erótico de una profesora.

El caso fue dado a conocer por una apoderada, luego que sorprendiera a un grupo de alumnos compartiendo las imágenes, por lo que se presentó una denuncia ante el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, que hizo lo propio ante la Fiscalía en enero pasado.

En vista de esta situación, el SLEP Costa Araucanía precisó que “adoptó oportunamente las medidas administrativas para esclarecer los hechos y posibles responsabilidades. De este modo, se instruyó un Sumario Administrativo que se encuentra en etapa investigativa. Al mismo tiempo, se efectuó una denuncia en la Fiscalía para investigar posibles delitos asociados al caso”.

Por contrapartida, la profesora involucrada también recurrió a la Fiscalía local para denunciar a su ex pareja, aseverando que es el responsable de difundir sus imágenes, las que fueron sacadas de una plataforma de venta de contenido para adultos.

Según precisó el Ministerio Público, la docente de Carahue “acusa a su ex pareja de divulgar en redes sociales, con la intención de perjudicarla, fotografías que ella había subido a una plataforma de venta de contenido para adultos. Señala que el 3 de marzo, este sujeto le envió un mensaje advirtiéndole lo que había hecho y que al regresar a clases supo por otro docente que estas imágenes habían llegado a la comunidad escolar, provocándole un grave daño”.

Las diligencias están en manos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, la cual buscará determinar las responsabilidades en esta situación.

“Jamás en mi vida le he mostrado o filtrado algo a un estudiante, esto lo está haciendo mi ex y una apoderada para perjudicar y así sacarme de profesora. Por favor ayudar a comentar que esto no es así (sic)”, declaró en sus redes sociales.