Qué es y cómo funciona el permiso de Reunificación Familiar

Alerta en la opinión pública provocó en las últimas semanas el incremento en la llegada inmigrantes – especialmente de origen haitiano– lo que ha hecho que surjan voces que llaman a La Moneda a explicar las condiciones en la entrega del permiso de Reunificación Familiar, vigente desde 2020.

Al respecto, la académica de la Universidad de Talca Fabiola Vergara Ceballos, indicó que “la preocupación por el fenómeno migratorio siempre existe, sobre todo el irregular”, pero en relación con esta residencia temporal no aplica, ya que, “un inmigrante irregular no puede traer al país -vía permiso de Reunificación Familiar- a algún pariente”.

Aquellos que solicitan el permiso, detalló la experta, solo pueden acceder a esta residencia temporal tras cumplir una serie de requisitos, entre ellos “que acrediten tener algunos de los vínculos familiares que establece la legislación, ya sea con un chileno o bien con un extranjero con residencia definitiva en nuestro país”.

“Adicionalmente, otro de los requisitos para poder acceder a este permiso, es no contar con antecedentes penales, que es una cuestión que, a la población nacional le preocupa, especialmente en el clima de inseguridad que se percibe. De hecho, si una persona no acompaña alguno de los antecedentes que se exigen, simplemente el permiso no se va a otorgar”, destacó.

Al ser consultada sobre la duración de esta residencia temporal, Fabiola Vergara Ceballos, indicó que “el permiso de Reunificación Familiar se otorga a aquellos extranjeros que quieren ingresar a nuestro país para establecerse temporalmente por un periodo máximo de dos años y que puede prorrogarse hasta por otros dos”.

En qué consiste el permiso de Reunificación Familiar

Lograr que una familia pueda reunirse, permite a las personas migrantes integrarse de mejor forma en sus nuevas comunidades y, en Chile, este principio se materializa con el permiso de Reunificación Familiar, que se otorga a los extranjeros que poseen vínculos familiares en el país.

Estos nexos familiares, aclaró la especialista, “son el cónyuge o bien haber celebrado un Acuerdo de Unión Civil con un chileno o con un extranjero que tenga la residencia definitiva en el país, ser hijo menor de edad de estas personas o ser un hijo no menor de edad, pero que está en situación de discapacidad. También el hijo mayor de 18 años y menor de 24, que se encuentre estudiando y soltero”.

Para aquellos que tramitan el permiso de Reunificación Familiar, deben tener en cuenta que no existen plazos establecidos por normativa para su entrega, “pero al revisar la estadística del servicio de migraciones, entre que se solicita por la página y se resuelve, normalmente transcurren unas 12 semanas, un poco más, un poco menos”.

En ese sentido, la académica indicó que, en relación con los derechos obtenidos con este permiso, se destaca la posibilidad de “desarrollar actividades remuneradas, cuestión que no todos los permisos de residencia temporal lo autorizan. Aunque, por cierto, se tiene que respetar la normativa laboral vigente”.