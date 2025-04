Familia de niño fallecido se querella: las negligencias que habría cometido Carabineros en tragedia del Monumental

La familia de Mylan, el menor que falleció en la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental el pasado 10 de abril, presentó una querella por homicidio calificado y obstrucción a la investigación.

La acción judicial pretende establecer las responsabilidades por la muerte del joven hincha de Colo Colo en medio de incidentes en las inmediaciones del recinto deportivo.

Samantha Astudillo, vocera de la familia, precisó a T13 que “esperamos que todo este proceso se investigue de forma limpia y cautelosa, que todos los responsables paguen y sean castigados con el máximo rigor, según las responsabilidades que correspondan”.

“Esperamos que se haga justicia por Mylan y que nunca más una familia tenga que pasar por un dolor tan terrible. Que nos den una respuesta y que quienes correspondan se hagan responsables de los hechos ocurridos el jueves 10 de abril”, agregó.

Las omisiones y negligencias cometidas por Carabineros

La querella criminal presentada por la familia del niño además da cuenta de una serie de omisiones y negligencias que no han permitido esclarecer las circunstancias de lo ocurrido en el Estadio Monumental.

Junto con precisar que hasta ahora las autoridades no les han entregado una explicación oficial de lo sucedido aquel 10 de abril, también detallaron algunas fallas cometidas por Carabineros.

Entre ellas está que las cámaras GoPro que portaban los funcionarios policiales dispuestos en el lugar de los hechos estaban apagadas, mientras que las imágenes captadas por los drones de la institución solo muestran registros anteriores y posteriores al incidente que le costó la vida a los dos hinchas.

En esta línea, denunciaron que no hubo empadronamiento de testigos y que no se resguardo el sitio del suceso, además de no entregar información veraz sobre el paradero de Mylan, ya que se les aseguró que estaba detenido cuando estaba internado en la Clínica Bupa.

Al llegar al centro asistencial, acusaron que ni personal de Carabineros o de salud les entregó detalles del estado del menor, quien falleció en el lugar.

“Con esta acción judicial no solo esperamos que el Ministerio Público y los Tribunales hagan su trabajo. Buscamos sanciones a los responsables de este trágico crimen, buscamos también reparación a la familia de un pequeño de 12 años que perdió la vida”, precisó el abogado querellante, José Henríquez Muñiz.