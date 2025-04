Gonzalo Winter descarta vínculos con Caso Sierra Bella: “No he sido citado a declarar”

Gonzalo Winter detalló que “quien me vincula con el Caso Sierra Bella es el señor Marcelo Becker, conocido públicamente por múltiples denuncias de estafa y apodado como el estafador de tinder”.

El diputado Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, salió al paso de la instrucción del Ministerio Público de indagar sus eventuales vínculos con la fallida compra de la clínica Sierra Bella.

Esto, luego que MegaNoticias diera a conocer las medidas ordenadas por el fiscal Patricio Cooper de investigar la denuncia realizada por Marcelo Becker, en el marco de su demanda por querella contra el dueño del inmueble donde se ubica la clínica, quien aseguró que contaba con antecedentes de que el parlamentario estaba involucrado.

Es por esto que el persecutor solicitó a la Brigada Anticorrupción de la PDI precisar la relación entre el diputado Gonzalo Winter y la alcaldesa Irací Hassler, en medio de la operación.

Al respecto, el abanderado presidencial del Frente Amplio dio a conocer una declaración pública donde descartó cualquier tipo de vinculación con el caso.

“Quiero ser categórico: no estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella”, precisó el legislador.

Junto con ello, negó que haya sido citado a declarar en la causa por el Ministerio Público, indicando que “me comuniqué por los canales formales con el Fiscal Patricio Cooper para esclarecer esta situación, quien me confirmó que la información entregada por los medios es falsa: no he sido citado a declarar”.

En cuanto a los protagonistas del reportaje, Gonzalo Winter detalló que “quien me vincula con el Caso Sierra Bella es el señor Marcelo Becker, conocido públicamente por múltiples denuncias de estafa y apodado como el estafador de tinder. No conozco al señor Becker. Y al señor Felipe Sánchez, también mencionado en el reportaje, solo lo vi una vez en una visita al inmueble, documentada por la prensa, en el marco de mi labor parlamentaria del distrito”.

“Frente un reportaje carente de todo rigor, basado en acusaciones sin fundamento y no verificadas con la autoridad competente, entablaré las acciones legales pertinentes para proteger mi honra”, sentenció.