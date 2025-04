“Precios bajos a costa de su gente explotada”: la dura respuesta de Karin Ebensperger a embajador de China

Karin Ebensperger salió al paso de la polémica carta que le dedicó el embajador de China, Niu Qingbao, tras cuestionar las políticas económicas desplegadas por Beijing, teniendo como telón de fondo la guerra comercial desatada por Donald Trump.

Esto, ya que el representante diplomático la tildó de “ignorante” y de “calumniar y lanzar ataques burdos contra el país, copiando y pegando mentiras e insultos de los medios occidentales”, en una misiva enviada a El Mercurio, en respuesta a su columna.

Ante esto, la periodista sostuvo que las palabras de Niu Qingbao son de “la misma agresividad con que lo ha hecho frente a otros columnistas que critican el proceder de su gobierno”.

“Argumenta que ignoro que China tiene cinco mil años de cultura y que su pueblo es bondadoso y laborioso. El embajador tergiversa: mi columna no se refiere a su pueblo, sino a su gobierno, de partido único, que ha sometido a su gente desde 1949 con horribles purgas y revolución cultural. Por algo son millones los chinos que han emigrado de su país, especialmente a EE.UU. y Canadá, mientras muy pocos extranjeros eligen ir a vivir a China”.

Karin Ebensperger profundizó en sus cuestionamientos a la política económica de Beijing al expresar que “llegar al extremo el señor embajador cuando argumenta sobre el libre comercio: la verdad es que el gobierno chino practica el dumping, el comercio desleal, con precios bajos artificiales a costa de su propia gente explotada, para penetrar con malas artes mercados como el chileno”.

Ante esto, “las pymes de Chile no pueden competir con los malls chinos que proliferan en nuestro país con precios fuera de mercado y apoyados por una política china de penetración deliberada. Eso no significa que yo no sea partidaria del intercambio comercial entre Chile y China cuando es de mutuo beneficio”.

“Finalmente, no usaré los mismos términos que el embajador -quien debe ser buena persona, pero es muy poco diplomático- emplea contra mí, porque comprendo que, a diferencia de mi libertad, su posición de representante del gobierno dictatorial chino -y por lo tanto, su absoluta dependencia- lo obligan a actuar como lo hace”, sentenció Karin Ebensperger.