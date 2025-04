VIDEO – Claudio Crespo defiende su violento actuar tras el 18-O: “Me importa un comino”

“Los que tienen que juzgar esto son los jueces y no unos picantes opinólogos, eso a mí me tiene sin cuidado, en realidad me rebotan estas cosas ya”, sostuvo el ex uniformado.

Claudio Crespo, ex teniente coronel de Carabineros imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, reaccionó a la publicación de una serie de videos que evidencian su actuar durante el estallido social, donde se observan una serie de actos reñidos con la norma.

Así, se ve a Crespo arrancarse mechones de pelo a un detenido, compartirlo a través de WhatsApp, instar a no informar que una persona se estaba quemando, ordenar disparar las armas antidisturbios al cuerpo y amenazar a los jóvenes aprehendidos.

Estos registros fueron compartidos por Ciper y fueron mostrados en el juicio que enfrenta el ex carabinero por su ataque contra Gustavo Gatica.

Ante estos videos, Claudio Crespo dejó en claro que “me tiene sin cuidado. No es que Ciper haya hecho una investigación, no hay ninguna investigación, esto se lo pasaron, se lo filtraron, no tengo pruebas, pero tiene que haber sido la Fiscalía o el Instituto Nacional de Derechos Humanos o el Consejo de Defensa del Estado, que no lo creo”.

“Tal vez yo ocupé algunas palabras y dije algunas cosas, frases que hoy podrían condenarse, pero si Ciper es tan de periodismo de investigación que vayan a ubicar a la supuesta víctima que yo le dije que le iba a sacar los ojos, pregúntenle si yo le hice algo, si es que después de la detención yo fui a verlo al carro o a la comisaría y si es que yo le hice alguna tortura”, argumentó.

El ex carabinero recalcó “yo no me arrepiento de nada y yo sigo con mi frente en alto. Digan lo que quieran, me importa un comino. Yo no he matado nunca a nadie, ni siquiera he disparado con mi arma de fuego con munición letal a una persona en mi carrera, jamás, por lo tanto, estoy tranquilo. Los que tienen que juzgar esto son los jueces y no unos picantes opinólogos, eso a mí me tiene sin cuidado, en realidad me rebotan estas cosas ya”.