Mario Kreutzberger acusa falta de asistencia a personas con discapacidad en aeropuerto de Santiago y pide que “sea accesible para todos”

Mario Kreutzberger denuncia malas condiciones del aeropuerto para personas con discapacidad

El reconocido animador y encargado de la Teletón Mario Kreutzberger acusó falta de accesibilidad para personas con discapacidad en el Aeropuerto Arturo Benítez de Santiago luego de mala experiencia junto a una persona con movilidad reducida.

A través de una carta abierta publicada en El Mercurio, el animador relató que al llegar al aeropuerto se le otorgó una silla de ruedas en malas condiciones a la persona que lo acompañaba y acusó falta de accesos para personas con problemas de movilidad.

“Me duele decirlo, pero el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile está ‘discapacitado’“, lamentó Kreutzberger en la carta, señalando que “mientras los aeropuertos se hacen cada vez más grandes, los servicios de apoyo para personas con discapacidad no han avanzado a la par”.

En ese sentido, el animador aseguró que a pesar de que se han realizado obras que buscan mejorar las inmediaciones del aeropuerto, “las instalaciones de nuestro principal terminal aéreo no se han adaptado adecuadamente a una nueva realidad”.

Kreutzberger, además, relató el episodio que lo llevó a denunciar la situación: “Hace algunos días, llegué al aeropuerto con una persona que tiene dificultades motoras. Aunque agradezco que me hayan esperado con una silla de ruedas, debo señalar que si alguien con discapacidad necesita este servicio, debe caminar tres cuadras desde la puerta principal hasta el lugar donde debieran entregarle la silla. Como imaginarán, esto es absolutamente absurdo. En nuestro caso, cuando intentamos avanzar con la silla, una de las ruedas estaba rota y no funcionaba“, apuntó.

De igual forma, advirtió la nula capacitación que tienen los funcionarios del aeropuerto para dar asistencia.

“Al preguntar al joven que la manejaba sobre su entrenamiento para dar este servicio, me contestó que no tenía ninguno. Le pregunté por curiosidad, qué haría si tuviera que bajar una cuneta que no tuviera rebaje especial para estos vehículos, y me dio una respuesta que, por mi experiencia, hubiera causado que la persona se cayera peligrosamente de la silla de ruedas”, advirtió el fundador de la Teletón.

Y añadió: “Lo malo, para nosotros los pasajeros, es que las líneas áreas no se hacen responsables de este servicio, y al reclamar, señalan que es algo que corresponde a los encargados del terminal aéreo. El aeropuerto es propiedad del Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, y es operado por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. Creo entonces que es hora de que todos ellos, incluido el Ministerio de Salud, se sienten en una mesa y se hagan cargo del tema“.

Por último, Kreutzberger llamó a que el aeropuerto sea “accesible para todos” y afirmó que “los pasajeros con discapacidad y los mayores merecen un trato digno y eficiente“.