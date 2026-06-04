“Les pido respeto”: presidente Kast fue recibido entre gritos y abucheos en encuentro con alcaldes

Los jefes comunales dejaron ver que no están de acuerdo con los recortes al FCM que provocará la Ley de Reconstrucción Nacional.

AGENCIA UNO

Un controvertido momento vivió el presidente José Antonio Kast, ya que fue recibido entre gritos y abucheos antes de iniciar su discurso en el Encuentro Nacional de Alcaldes.

Ante estas manifestaciones, el mandatario expresó que “yo creo que cualquiera de ustedes cuando algún vecino se para y le grita algo le dice: por favor, respeto. Señores alcaldes, yo les pido respeto”.

El presidente Kast reconoció que “puede ser conflictivo para todos, pensamos distinto políticamente, no hay que engañarse. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar, y a mí me invitaron para poder hacer una exposición y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente. Esto es libre”.

A pesar que el gobernante logró revertir las pifias, continuó con sus palabras, esta vez contra un alcalde en específico: “Si usted me invita a su municipio, a que tengamos una reunión con su Concejo Municipal, yo encantado voy a ir, alcalde, feliz. Pero esa es la manera de entendernos, sentarnos en una mesa y conversar”.

“Aquí yo dije que si quieren hacer algunas consultas que se hagan las tres consultas. No tengo espacio, no tengo posibilidad hoy día, como lo tuve el otro día, donde lamentablemente quizás no le llegó la invitación, señor alcalde, a La Moneda, donde estuve con varios de los alcaldes de acá por casi cuatro horas”, le espetó Kast.

El jefe de Estado reiteró que “llegamos a un acuerdo de que regionalmente nos íbamos a encontrar con todos los alcaldes, el delegado, los gobernadores e íbamos a hacer reuniones ad hoc en cada una de las regiones”.

“Y si quiere la hacemos por provincia y la hacemos en la provincia Cordillera, y usted la lidera, o la lidera la alcaldesa de La Pintana y la hacemos en La Pintana”, precisó José Antonio Kast.