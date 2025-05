Naufragio del Bruma: la posible falla de detección antes del choque con el Cobra y cómo prevenir futuros accidentes

Un informe del ingeniero naval Alfonso Kaiser plantea las fallas de seguridad que habrían incidido en la detección del Bruma y también aborda las medidas que se deberían adoptar para no repetir esta tragedia.

Buque Cobra. Agencia Uno.

A poco más de un mes del trágico naufragio de la lancha Bruma en Coronel, que dejó a siete pescadores fallecidos tras presuntamente chocar con el buque pesquero Cobra, un informe apunta a la hipótesis de que la embarcación artesanal no era detectable al momento del accidente, por lo que también hace énfasis en las medidas preventivas que se deberían haber tomado para evitar la colisión.

El análisis titulado Después de la Bruma: riesgos reales de colisión y lecciones para no repetir la tragedia de Alfonso Kaiser, ingeniero naval con Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, sostiene que la nave menor habría incumplido una serie de medidas de seguridad y visibilidad que pudieron haber influido en el choque y su posterior hundimiento.

Mientras continúa la investigación de esta lamentable tragedia, Kaiser aborda las fallas operativas previas al evento crítico y detalló las omisiones que podrían explicar la razón por la que no se detectó a Bruma aquella madrugada del 30 de marzo.

Entre las más relevantes, el ingeniero naval destaca la falta de vigilancia humana (no había indicios de personal de guardia en el puente), el AIS (Sistema de Identificación Automática) desactivado y la ausencia de reflectores de radar.

u0022Lo importante es mantener una vigilancia activa desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el patrón sobre su embarcación y ahí obviamente no la hubo. No hubo ninguna comunicación desde el Bruma que haya sido detectada. Por ejemplo, el VHF, desde el Bruma a ninguno de los barcos ni a la radioestación que tiene la autoridad marítima ahí, que es Santa María Norte, no se escuchó nada, estando a distancia de que se debió haber detectado. Lo segundo, también se pudo haber generado a través del AIS, una transmisión electrónica que le hubiese llegado a todos los radares que tienen AIS e incluso a la autoridad marítima, que tampoco llegó. Y la tercera, tampoco hubo bengalas que se apreciaron ni ningún otro medio que tiene para poder declarar una emergenciau0022, detalló Kaiser a EL DÍNAMO.

Invisibilidad al radar

“Una embarcación artesanal, pequeña, construida en madera y con perfil bajo puede no ser detectada por los sistemas de radar de embarcaciones industriales, especialmente si no cuenta con reflectores pasivos de radar“, sostuvo el especialista.

Pese a que el buque Cobra contaba con sistemas ARPA y radar en bandas X y S, eso no garantiza la detección de una nave, considerando las condiciones que habían en aquel momento, donde las olas superaban los cinco metros. “Ese eco se vuelve intermitente, difuso o incluso desaparece por completo”, asegura Kaiser en el documento.

Qué es el AIS y la implicancia que habría tenido en el choque entre el buque Cobra y la lancha Bruma

Otro punto al que hace énfasis el especialista tiene que ver con el sistema AIS (Sistema de Identificación Automática), el cual emite por VHF la ubicación, rumbo y velocidad del buque. El ingeniero naval lo define como el “Waze del mar”.

Si bien estaba instalado en el Bruma, se encontraba desactivado. Su importancia recae en que a diferencia del radar, no requiere visibilidad directa ni buenas condiciones meteorológicas para cumplir su función.

“Si no logra detectarlo el radar, como pasa en este tipo de embarcaciones, siempre va a tener la detección del AIS. Yo diría que si estuviese estado cualquiera de las medidas ahí, especialmente el AIS, no hubiese tenido una colisión con un buque grande, jamás”, expuso Kaiser. A lo que agregó: “Cuando lo apagas (el AIS) no solo quedas ciego tú, sino que además dejas ciego al resto de los buques que andan en el área”.

Sumado a que Bruma habría tenido el AIS desactivado y la falta de vigilancia activa, la embarcación no habría realizado ningún tipo de señalización pasiva o activa. Con respecto al lugar que eligieron para fondear, “tiene un impacto directo en la seguridad. Si la nave se encuentra fondeada fuera de las zonas recomendadas o usuales, la dotación debe extremar las medidas de señalización y vigilancia”.

En este sentido, en el análisis explicó que pese a que las luces de fondeo son un elemento esencial de señalización pasiva, “en el caso de embarcaciones pequeñas como la Bruma, estas luces pueden perder efectividad relativa en condiciones meteorológicas adversas”.

Qué medidas se deben considerar para prevenir nuevas colisiones marítimas

Según Alfonso Kaiser, se debe “reforzar el uso obligatorio de reflectores radar pasivos, promover el uso de luces de fondeo de alta intensidad y establecer protocolos de vigilancia visual en zonas de alta densidad pesquera”.

“El uso obligatorio de AIS, en resumen, el uso obligatorio de los reflectores de radar en embarcaciones menores y la información de los fondeos de las embarcaciones menores a la autoridad marítima cuando no se encuentran en puertos habilitados. Eso debiera ser obligatorio a partir de ahora”, insistió el especialista.

Qué se sabe sobre los restos biológicos que se encontraron en las tuberías del buque Cobra

Durante esta semana se dio a conocer que la PDI encontró muestras orgánicas en el buque Cobra.

“Fuimos informados que se recogieron varias muestras que hicieron match, y fueron derivadas a cuatro laboratorios de Lacrim de la PDI, entre ellos al laboratorio de Lacrim de Temuco, que es el más avanzado del país”, dijo el pasado martes el abogado de la familia de los pescadores, Rafael Poblete.

En esa línea, detalló que se trata de “restos orgánicos que podrían, preliminarmente, corresponder a restos humanos, y hay un tiempo aproximadamente de diez días a dos semanas para tener resultados” por parte del Servicio Médico Legal (SML).