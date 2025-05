Ministro Cordero amenaza con paralizar el fútbol si no se cumplen medidas de seguridad: “Son responsabilidad de los organizadores”

Luis Cordero se refiere al futuro del fútbol

El Clásico del Interior por Copa Chile, celebrado por Unión La Calera y San Luis de Quillota, tuvo que ser suspendido tras incidentes con bombas de ruido. Otro episodio que ensucia el fútbol chileno y que se suma a otras de este año como la invasión a la cancha de fanáticos de Deportes Iquique o la tragedia que terminó con la vida de dos jóvenes afuera del Estadio Monumental.

Ante estos hechos, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a lo que está ocurriendo en los distintos estadios del país.

“En el fútbol profesional después de la tragedia viene la promesa, y después de la promesa viene el olvido. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima tragedia”, comenzó detallando en conversación con el diario El Mercurio.

Posteriormente, se refirió a la posibilidad de detener el balompié nacional en caso de seguir con la racha negativa de incidentes. “No tengo ningún inconveniente, el Ministerio no va tener ningún inconveniente, en impedir que se desarrollen eventos deportivos o en paralizar el fútbol si no se cumplen las medidas de seguridad establecidas por la ley”, dijo.

“Si usted promete, cumple. Si usted no cumple, no hay eventos deportivos. Así de simple”, subrayó.

Fin de Estadio Seguro

Otro de los tópicos a los que se refirió el titular de Seguridad fue el fin de Estadio Seguro. El ministro aseguró que el programa “se iba a terminar igual”.

Según el mismo Cordero, lo ocurrido en el recinto deportivo de Macul fue la gota que rebalsó el vaso: “Los eventos del Monumental precipitaron el anuncio de una reestructuración inevitable“.

“La responsabilidad del Ministerio de Seguridad está estrictamente asociada a las condiciones y planes para los eventos masivos. No es responsabilidad del Ministerio el desarrollo del fútbol profesional como actividad económica, comercial o social“, indicó.

Responsabilidades de los clubes

En diferente ocasiones, clubes y autoridades del fútbol han solicitado que se adopten medidas desde el Ejecutivo a lo que Cordero respondió en el diálogo, rayando la cancha en el asunto.

“No es responsabilidad del Ministerio que los eventos tengan alta o baja concurrencia, lo que importa es que las medidas de seguridad sean las adecuadas“, aseveró.

Los responsables, por ende, son solo uno: los clubes deportivos. “La seguridad debe contribuir a que el espectáculo se realice, y el rol del Ministerio es que se cumpla la ley. La viabilidad de los espectáculos deportivos es responsabilidad de los organizadores y sus patrocinadores”, detalló.

“Tienen responsabilidad también en la zona perimetral de los eventos que organizan. No solo lo dice la ley, ellos tienen perfecto conocimiento de que es así”, añadió.

“Tiempo atrás me preguntaron si acaso los clubes estaban en condiciones de poder abordar las obligaciones de seguridad conforme a la ley o los planes de seguridad”, dijo Cordero en sus conclusiones. “Capacidades tienen, son capaces de cumplir cuando tienen partidos internacionales. Puede considerarse que existe algún relajo cuando hay partidos nacionales“.