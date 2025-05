Revisa la declaración de Manuel Monsalve ante la Fiscalía: “Perdí la noción con el segundo pisco sour”

Esta jornada se dio a conocer la declaración completa del ex subsecretario Manuel Monsalve ante la Fiscalía Centro Norte, en el marco de la investigación en su contra por violación y abuso sexual de una subalterna.

En el testimonio, dado a conocer por La Tercera, Monsalve, quien en la actualidad cumple arresto domiciliario total en Viña del Mar, aseveró que “en el ámbito laboral mis relaciones siempre fueron respetuosas y cordiales, se comentaba que en la Subsecretaría del Interior era donde existía el mejor clima laboral de La Moneda”.

P: ¿Cómo se comunicaba con el equipo?

Nos llamábamos por celular, por mensaje de WhatsApp o nos llamábamos por WhatsApp.

P: ¿Y la aplicación Signal?

Cuando asumí como subsecretario la empecé a usar. Para cuestiones más personales.

P: ¿Entonces con quién usaba Signal?

Con el Presidente, que solo usaba Signal, por temas personales, amigos como Jorge Leal, amigas, la mayoría de las conversaciones con otras personas eran por WhatsApp. Lo usaba porque era más privada y más segura (…). En un momento empiezo a hablar con (nombre de la denunciante) por Signal, esto está fechado el 16 de agosto, le envié el link para descargar la aplicación. Era de conocimiento de ambos que esta aplicación se utilizaba para fines personales y no laborales, toda vez que así lo conversé con ella y queda ratificado en su declaración.

La denunciante de Manuel Monsalve

P: ¿De la familia de la denunciante a quién conoce?

Quiero enmarcar esta respuesta de cómo conocí a (denunciante). Como dije, me desempeñé mucho tiempo en la provincia de Arauco, conocí ahí a su padre, que era dirigente comunal.

P: A ella, ¿cuándo la conoció?

Ella tomó contacto conmigo para decirme que estaba en Valparaíso en 2017, esto a raíz de la primera llamada de su papá, nos encontramos en tres oportunidades distintas. Nos juntamos a comer en Valparaíso, la pasé a buscar a una casa de un familiar, creo que era una tía, esta casa estaba muy cercana al Congreso, comimos, conversamos y nos agradamos, no establecimos ninguna relación personal aparte de esos tres encuentros, luego de eso perdí contacto con ella hasta que retomé contacto cuando fue contratada.

En esta línea, Manuel Monsalve dejó en claro que no participó en su contratación en la Subsecretaría del Interior, “me enteré cuando ella ya estaba desempeñando sus funciones” y que recién en 2024 empezaron a tener mayor contacto.

“En junio se producen conversaciones después de las 18 horas, mis posibilidades de hablar estaban dadas después de esa hora por mis ocupaciones. En mayo me empieza a compartir prácticas de carácter más personal, ya no de carácter laboral; en una de estas conversaciones ella me cuenta que vive en departamento, que vive sola, y que lo que más le gustaba hacer era sentarse en el balcón, fumar un cigarro y tomar café. En este proceso de conversación surge la idea de tomarnos un café juntos y ella me dice que lo podemos hacer juntos en su balcón. A fines de junio por WhatsApp le escribo el café y el tabaco, y ella me responde con un corazón. Posteriormente, el 15 de julio, le escribo pendiente el café, ella me responde totalmente de acuerdo”.

Tras esto, recién logran concretar un encuentro en el Costanera Center el 1 de septiembre, donde la denunciante recalcó que Manuel Monsalve le dio un beso sin consentimiento.

Sin embargo, la ex autoridad aseveró al Ministerio Público que “le consulté en qué estaba en ese momento, me dijo que tiene siete pretendientes y se produce un giro en la conversación, estábamos sentados en el césped, ella se me acerca un poco a mí y me dice: ¿Qué es lo que buscas?, ¿una relación afectiva o sexoafectiva?, y le agrega a la pregunta, si ¿ahora tienes una relación?. En ese momento la conversación gira, porque ella se me acerca, se sonríe, y yo me acerqué a ella, le hice una caricia, y me dice que hace tiempo que no la acarician, y nos damos un beso mutuo, no hay gesto de rechazo o resistencia, termina el beso y sigue la conversación”.

La salida al Ají Seco

Manuel Monsalve también dio detalles de su encuentro con la denunciante en el restaurante Ají Seco, precisando que “el garzón nos preguntó qué íbamos a tomar, y ella dijo pisco sour, y preguntó después si normal o catedral, y ella respondió que catedral”.

P: ¿Qué pasó con los dos primeros sour?

Nos los tomamos junto a la comida. De ahí en adelante recuerdo haber ingerido el segundo pisco sour, no recuerdo si completo, perdí la noción con el segundo pisco sour hasta que despierto al día siguiente en el hotel. Desde ese momento hasta el otro día en la mañana, el único recuerdo era haber estado ingiriendo un segundo pisco sour, pero no estoy seguro si lo terminé. Tengo como recuerdo un flashback. Lo único que recuerdo desde que ingerí el segundo pisco sour hasta el otro día es un periodo muy breve, que es a lo que llamo como flashback”.

P: ¿Qué es lo primero que recuerda?

“Haberme despertado, estaba oscuro, las habitaciones están oscuras normalmente a esa hora, mandé los WhatsApp 10 para las 7 am, inmediatamente enviados los WhatsApp miro para la cama (la denunciante) estaba acostada en la cama, en el lado que da hacia la ventana de la habitación, ella estaba despierta, creo que la primera frase que le menciono es parece que se nos pasó la mano“.

P: Cuando usted se despertó, ¿ella estaba despierta?

“Cuando me desperté no, pero cuando mandé los WhatsApp ella ya estaba despierta. Ella me dice que tiene que levantarse porque tiene una reunión, y le pregunté ¿qué reunión?, si era conmigo esa reunión no se iba a realizar, ella me contesta ok. Inmediatamente le digo creo que se nos pasó la mano, y ella me contesta, muy normal, la próxima vez no pueden ser más de dos piscos sour. Le digo parece que la cagamos. Ella me dice ¿o sea eso es esto para ti?, le dije que no, que me refería a tener que haber suspendido las actividades importantes a las que tenía que ir”.

P: ¿No le pareció raro pasearse desnudo frente a ella?

“No, dada las circunstancias y la conversación que habíamos tenido previamente. Ninguno despertó schockeado. Los primeros minutos de conversación daban cuenta de una situación inesperada para ambos, pero ninguno shockeado, la frase fue se nos pasó la mano. Le pregunté si se acordaba qué había pasado la noche anterior, ella me dijo que no recordaba”.