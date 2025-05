Caso Sierra Bella: Fiscalía no perseverará en investigación contra Irací Hassler

La decisión responde a que no se pudieron “reunir los antecedentes necesarios” para imputar delitos.

Fiscal Cooper decide no perseverar contra Irací Hassler

El fiscal regional de Coquimbo que investiga el caso Sierra Bella, Patricio Cooper, anunció una decisión determinante para el el proceso que va sobre de la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC): decidió no perseverar (DNP) en la causa.

La indagatoria analizaba la presencia de delitos en el proceso de compra y venta de la ex clínica ubicada en el centro de la emblemática comuna, donde finalmente se descartaron responsabilidades penales. Las diligencias realizadas hacia Hassler eran por el presunto delito de fraude al fisco.

El Ministerio Público, junto con comunicar que en esta jornada se agotó el plazo investigativo, solicitó una audiencia al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para discutir con los demás involucrados no continuar con la causa, según dio a conocer La Tercera.

“He decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a Ud. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”, señala el escrito de Cooper. La decisión del fiscal se da en medio de cuestionamientos en su contra, principalmente por parlamentarios de oficialismo, luego de ordenar un allanamiento a la casa de la diputada Karol Cariola, el mismo día que dio a luz a su primer hijo.

Con la investigación cerrada y el procedimiento contra Hassler detenido, el fiscal Cooper finalizó la causa con alcances políticos luego de haber sido removido del caso ProCultura por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En los próximos días el tribunal deberá fijar una audiencia para finalizar el proceso de manera oficial.