La magnitud del fuerte temblor que remeció a la zona norte del país

Durante la tarde de este viernes 6 de junio se registró un fuerte temblor de magnitud 6,4 grados en escala de Richter en la zona norte del país, el cual se originó en la Región de Atacama.

De acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo se registró a las 13:15 horas, cuyo epicentro se situó a 54 kilómetros al sur de Diego de Almagro, el cual tuvo una profundidad de 65 kilómetros.

El movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad entre las regiones de Atacama y Coquimbo. De hecho, en ciudades como Copiapó y Tierra Amarilla la escala de Mercalli llegó a VII.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos producto del temblor.

Por otro lado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile. “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, afirmaron.

Tras este temblor, el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, expuso: “Sismo de 6.4 Richter a 64 kms de Chañaral (en proceso de confirmación) en la región de Atacama. Me comuniqué con Delegado Presidencial quien me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar daños”.