Más de un millón de estudiantes sin útiles escolares: las graves irregularidades de Junaeb que detectó Contraloría

Este martes 17 de junio, Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un informe que revela graves fallas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) durante la ejecución del Programa de Útiles Escolares 2024.

De acuerdo al ente fiscalizador, se detectó que se entregó solo un tercio de los kits de útiles escolares y con cinco meses de retraso. Al 6 de septiembre de 2024, solamente se llevó a cabo la entrega del 34%, quedando pendientes 1.425.852 unidades.

La entrega los kits del programa que va en beneficio a más de 2,6 millones de estudiantes tendría que haberse iniciado en marzo junto con el comienzo del año escolar. Sin embargo, esto ocurrió recién el 26 de julio.

Las factores que explican el retaso en la entrega de kits del Programa Útiles Escolares de Junaeb

Según la auditoría que realizó la Contraloría, el retraso se debió a que se ejecutaron dos licitaciones para la adquisición de kits, siendo declarada desierta una de ellas. Lo anterior, producto de que el único oferente que reunía los requisitos no cumplió con una de las exigencias: presentar lápices con forma hexagonal.

En la segunda licitación, Junaeb cambió los criterios, permitiendo lápices hexagonales y triangulares, lo cual impactó la logística de la distribución de los útiles escolares debido a los meses perdidos.

Por otro lado, el órgano contralor advirtió que la empresa que se contrató para la distribución no cumplía con los requisitos, ya que esta no contaba con una flota de vehículos propios ni con giro comercial necesario para concretar la actividad. Además, según el ente fiscalizador la cantidad de útiles escolares no alcanzaban a cubrir todo el año las asignaturas del currículum de educación y también enfatizaron en que Junaeb no contaba con planificación.

Producto de dichas irregularidades, Contraloría iniciará un sumario administrativo con el fin de determinar las responsabilidades dentro de la Junaeb por la deficiente ejecución del programa.

La respuesta de Junaeb ante las irregularidades que detectó Contraloría en Programa de Útiles Escolares

Con respecto a este informe, Junaeb emitió un comunicado señalando que “la institución incorporó los planteamientos emitidos por el ente contralor en su auditoría, correspondiente al año 2024”.

En esa línea, sostuvieron tras los reparos del organismo “se reforzó el control de plazos para asegurar una entrega oportuna y eficiente, y se aprobó un informe técnico que define las características específicas que deben cumplir los productos”.

Tras ello, desde Junaeb aseguraron que el proceso 2025 ya se cerró, finalizando la distribución de útiles escolares en abril.

Para cerrar, manifestaron que “Junaeb ya ingresó a Contraloría las bases de licitación del Programa de Útiles Escolares para el período 2026-2027, adelantando las fechas habituales, para garantizar que la oportuna entrega de 2025 se repita en los próximos dos años.