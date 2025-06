FOTOS + VIDEO – Así quedó Huatacondo, la localidad nortina arrasada por un aluvión

Hasta un metro de altura alcanzó en algunos lugares el aluvión que afectó a la localidad de Huatacondo, en la Región de Tarapacá, tras las lluvias que se registraron durante la madrugada de este jueves.

Decenas de casas afectadas y varios vehículos cubiertos casi por completo por el barro, además de la inundación de posta local y el corte del agua y la luz, fueron algunas de las consecuencias que provocó el fenómeno meteorológico en el poblado ubicado en la comuna de Pozo Almonte.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que se convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), con el propósito de analizar los problemas más urgentes y determinar las medidas a tomar para ir en ayuda de los habitantes de Huatacondo tras el aluvión.

El relato de los habitantes de Huatacondo sobre los daños provocados por el aluvión

“Ese aluvión no sucedía hace 50 años, nos pilló a todos de sorpresa. Aquí no llueve en esta época, llueve en febrero; no es fecha de lluvia y nos pilló de sorpresa”, le dijo a Canal 13 Soledad Oxa, una vecina de la localidad.

Otro habitante de Huatacondo le dijo a radio Biobío que “hace muchos años, mis abuelos me contaban que un aluvión se llevó el pueblo entero. Y es primera vez para mí ver este evento”.

“Los abuelos tenían razón, era peligroso cuando bajaba el aluvión“, recalcó Mauricio Hidalgo, quien enfatizó que “nunca pensamos que iba a ser un evento tan potente. Nos pilló desprevenidos (…) No lo teníamos ni siquiera en la mente”, concluyó.