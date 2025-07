Juan Antonio Coloma (UDI): “Si no hacemos las cosas bien, vamos a tener una oposición destructiva como la que le tocó al presidente Piñera”

El pasado lunes, la UDI se reunió para analizar los posibles escenarios de la elección parlamentaria en base a dos estudios que proyectan los resultados dependiendo de la conformación de listas.

Ambos estudios —uno de StreamData y otro de Faro UDD— coinciden en que, ante un escenario en que la izquierda vaya en lista única y la oposición dividida, las fuerzas oficialistas podrían obtener un resultado cercano a los 80 cupos en la Cámara de Diputados.

Con ese antecedente en mano, el gremialismo busca convencer a los otros partidos de oposición, especialmente al Partido Republicano, que se han mostrado en contra de conformar una lista unitaria de oposición.

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, reafirma el llamado a sentarse a negociar y advierte que de lo contrario el riesgo que se corre es tener “oposición igual de destructiva como la que le tocó al ex presidente Sebastián Piñera” en caso de que gane la oposición la presidencial.

—¿Qué conclusiones saca la UDI respecto a los posibles escenarios que se abren si la oposición no va en lista única?

—Ser más generosos que nunca entre todos los partidos de oposición para lograr tener una lista de unidad y tener mayoría para el próximo parlamento. Nosotros ya sufrimos el periodo anterior. Y si no hacemos las cosas bien, vamos a tener una oposición destructiva como la que le tocó al ex presidente Sebastián Piñera. Hay que pensar que además lo más probable es que el Partido Comunista se transforme en el partido eje de la oposición al próximo gobierno, y tener mayoría en el Parlamento es fundamental para poder sacar adelante las leyes que requerimos para impulsar los cambios necesarios para el país. Aquí esto ya no se trata de crecimiento de un partido, de una coalición, esto es tener la capacidad de generar la unidad necesaria para poder competirle a una izquierda que se está uniendo en torno a la candidata comunista.

—El Partido Republicano notificó nuevamente que no está disponible para conformar esta lista única. ¿A qué le atribuye que el Partido Republicano se esté restando de esta instancia de unidad en la oposición?

—El Partido Republicano en la elección pasada de gobernadores nos decía que tenía sentido tener listas separadas porque había segunda vuelta. Eso no solo nos costó gobernadores en primera vuelta, en el Ñuble o en el caso de Los Ríos, pese a que teníamos mayoría en los votos, sino que además se generó el efecto que nosotros advertimos, que era que después los votos no se traspasan inmediatamente. Y aquí es peor, porque ni siquiera hay segunda vuelta. Hay una oportunidad para lograr tener mayoría. Y a esta altura, la verdad es que el llamado que hacemos es a generar la unidad de la oposición para enfrentar a la izquierda. Aquí lo que nos estamos jugando es demasiado y espero que el Partido Republicano y otros partidos puedan reflexionar respecto de lo que nos estamos jugando en la próxima elección parlamentaria.

—¿El electorado de la centroderecha y la derecha puede llegar a castigar al sector por esta falta de acuerdos?

—Lo que va a castigar el electorado es si no somos capaces de unirnos y somos derrotados por la izquierda en las próximas elecciones parlamentarias. Eso es lo que está en juego. Aquí quien pretenda sacar ventaja de un cupo, de un candidato, la verdad es que no tiene sentido. Todos vamos a tener que ceder en la conformación de las listas parlamentarias, todos vamos a tener que ceder en lo que corresponde, pero lo importante es que lo haríamos pensando en Chile. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a todos los partidos que conformamos el 62% del rechazo, y en este caso, atendiendo tu pregunta, al Partido Republicano.

—El Partido Republicano ha dicho que estarían abiertos a los pactos por omisión en aquellas senatoriales que son binominales. ¿Esa fórmula basta para hacer frente a esta elección parlamentaria?

—En las senatoriales binominales se eligen 8 senadores y en la elección general se eligen 23 senadores y 155 diputados. ¿Para qué conformarnos con un pacto por omisión si podemos tener una lista única? Evidentemente es conformarnos con poco. A esta altura me parece que el llamado es a una generosidad mayor.

—El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, aseguró que la oposición va a enfrentar la primera vuelta con listas separadas porque es poco viable llegar a una lista única. ¿Hay disponibilidad en el resto de Chile Vamos, me refiero a RN y a Evópoli, a seguir la idea que ustedes están planteando?

—Lo que dice Paulsen lo dice precisamente por las declaraciones desde el Partido Republicano y desde el Partido (Nacional) Libertario, donde inmediatamente rechazaron la opción de tener una lista de unidad. A medida que se vayan sumando más partidos, nosotros vamos a poder ir incorporando y haciendo viable este tipo de iniciativas. Eso es lo que nosotros esperamos. Cuando veamos que la izquierda está unida y que todos los escenarios nos generan una derrota en el Parlamento, yo espero que todos se vayan sumando. Pero en lo particular, quienes hoy día han rechazado esta propuesta de plano, como son algunos partidos como el Republicano o el Partido Libertario, es a ellos a quienes les pedimos este esfuerzo. Estamos seguros de que en caso de que seamos capaces de generar esas condiciones, vamos a poder también aspirar a un pacto unitario.

—Bajando el tema a lo más concreto, uno ve que los cupos son bastante limitados, 183 en total para la lista de diputados. ¿Caben todos los partidos en una lista con esos cupos disponibles?

—Si hay voluntad, siempre se puede. La izquierda lo está haciendo. Si ellos lo hacen como única forma de poder intentar derrotarnos en las parlamentarias y liderar desde el Congreso Nacional la oposición al próximo gobierno, nosotros también tenemos, no solamente la posibilidad, sino que también la responsabilidad de buscar ser lo más unitarios posible. ¿Cómo nos vamos a resistir a la unidad antes incluso de haberlo intentado? Eso es lo que más nos preocupa. Sobre todo de algunos partidos que han salido a bloquear la posibilidad de una lista de unidad de la oposición antes de sentarse a conversar.

—¿La UDI tiene alguna propuesta con la cual convencer a los otros partidos de generar esta lista? Con propuesta me refiero a una oferta de cupos o repartición porcentual de los cupos que podrían ir en la lista.

—Esto no se trata de decir qué te ofrezco uno aquí y otro allá, se trata de tener la voluntad de poder avanzar en una lista de unidad. Existiendo esa voluntad, después se puede llegar a un acuerdo.

—¿La UDI, como partido de la candidata de la alianza, estaría dispuesta a hacer un esfuerzo más grande y entregar más cupos para asegurar que esta lista unitaria se concrete?

—En el pasado lo hicimos. En la negociación de la elección municipal, la UDI fue un partido generoso y aún así tuvimos un gran resultado en alcaldes y concejales. Y lo que espero es que todos entendamos que aquí lo que está en juego es demasiado grande. Todos vamos a tener que ser generosos pensando en la unidad de la oposición y en el futuro Parlamento de nuestro país. Creo que ese solo argumento ya nos obliga a lo menos a sentarnos a conversar e intentarlo para llegar a acuerdo.

—¿Otras fuerzas políticas, como por ejemplo el PDG, estarían invitadas a estar en esta lista unitaria?

—En la elección municipal pasada existieron ciertas omisiones con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata, y es con ellos a quienes hacemos este llamado en materia de unidad. Desde el PDG, tanto en la elección anterior como en esta, no hemos tenido ningún tipo de contacto.

—Esa unidad de la que usted menciona, ¿cómo se puede llevar a cabo más allá del cálculo electoral?

—Con conversaciones, con disponibilidad de llegar a acuerdos. A nosotros lo que más nos interesa es tener mayoría en el Parlamento, y eso significa que desde todos los sectores exista la posibilidad de conversar, de dialogar, de buscar acuerdos, de poner la mejor disposición. En la política, como en la vida, cuando uno tiene disponibilidad para hacer algo, es posible llegar a los acuerdos. Esa disposición es a la que nosotros estamos haciendo un llamado.