Narcovuelos y tráfico en la FACh: imputado asegura que se iniciaron en enero

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que este martes formalizarán a los cinco ex funcionarios de la FACh involucrados en los narcovuelos.

En enero de este año se iniciaron los narcovuelos en que están involucrados ex miembros de la FACh, de acuerdo con el testimonio entregado por uno de los cinco detenidos imputados por el traslado de droga en aviones institucionales.

Junto con confesar su participación en la agrupación que tomó parte en el envío de la sustancia ilegal y de asegurar que él participó en varias acciones de este tipo, el ex funcionario de la Fuerza Aérea ratificó que “esto no comenzó en el mes de mayo, sino en la última semana de enero, una vez que fui de comisión de servicio a la ciudad de Iquique por cinco días en el (avión) Hércules“.

De acuerdo con lo que declaró a la PDI por el ex cabo primero Mauricio Ponce, quien llevaba 12 años en la institución, también estuvo implicado en un envío de droga realizado el 17 de junio, según informó radio Cooperativa.

“Ese día coordiné con el sargento M., a quien le pedí el favor del traslado de la maleta, a lo cual accedió. Le comento que esta maleta trasladaba ropas y una botella de whisky“, relató Ponce.

Implicados entregaron otros detalles de los narcovuelos de la FACh

En tanto, otro de los integrantes del grupo, que fue identificado con las iniciales E.V., aportó más datos y sostuvo que se trataba de “una maleta de color negro que (…) dejaron en el hangar del Hércules, donde la fui a retirar al día siguiente“.

En su declaración, este último también reveló que “realicé las coordinaciones para que Ponce se comunicara con la gente encargada de entregarle la droga. Se le hizo entrega de una mochila color azul a Ponce, la que mantenía 1 kg de ketamina“.

Al respecto, Ponce aseveró que recibió la droga de dos desconocidos. “Me estaba esperando una camioneta tipo SUV color negra. Al llegar, me subo atrás. Uno (de los sujetos presentes), al parecer, era extranjero, mientras que el copiloto era chileno. Él se comunicaba de una forma flaite. Comenzó a llamar por videollamada al cabo E.V. y luego que este contestara, el sujeto me apunta a la cámara y consulta si yo soy el contacto. E.V. dice que sí y se me hace entrega de una mochila color azul oscuro“.

Este martes formalizarán a los ex funcionarios involucrados en los narcovuelos

De acuerdo con lo manifestado este lunes por el fiscal nacional, Ángel Valencia, “hay una audiencia de formalización fijada para el día de mañana en la causa que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea. Está citada mañana en el Juzgado de Garantía de Iquique a las 8:30 horas. En esa oportunidad, la fiscal va a explicar los hechos por los cuales se está formalizando la investigación”, y por lo tanto, es a ellos a quienes les corresponde entregar información”.

En tanto, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, anticipó que en la formalización se buscará sustentar la comisión de los delitos de “tráfico de drogas y asociación ilícita destinada a cometer el delito ya referido, y mantener la solicitud de cautelar en cuanto a prisión preventiva”, según detalló el citado medio.

Añadió que todos los implicados “van en calidad de autores, pero el acto mismo realizado por cada uno es algo que tenemos que ver en la audiencia“.

Por otra parte, y tras tomar parte en la sesión reservada de la Comisión de Constitución del Senado para abordar el tema, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano manifestó que “el Gobierno no tiene una versión distinta de la que tiene la justicia. La justicia es la que está investigando y la que nos irá informando de cómo se van dando los pasos”.