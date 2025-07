Desbordes vs liceos emblemáticos: alcalde ordena desalojos en medio de conflicto con estudiantes

Carabineros desalojó este viernes seis colegios y liceos municipales de Santiago que permanecían tomados por sus alumnos en medio de un conflicto con el alcalde Mario Desbordes, gracias a diversos operativos que se efectuaron de manera simultánea y sin que se registraran incidentes ni detenidos, de acuerdo con lo informado por la policía uniformada.

El accionar policial se concretó luego de la instrucción en ese sentido impartida por el jefe comunal, quien manifestó que “la institucionalidad tiene que funcionar, el Gobierno tiene que hacer su trabajo“.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, tras el operativo, que se realizó de forma pacífica, “los establecimientos fueron entregados a sus administradores“.

El conflicto con Desbordes que llevó a los alumnos a tomarse los liceos

Luego de recibir la respectiva orden judicial, los efectivos policiales desalojaron el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Borgoño, el Liceo de Aplicación, el Liceo Teresa Prats, el Liceo Isaura Dinator y el Liceo 1.

Los alumnos habían tomado los establecimientos en rechazo al plan del alcalde Mario Desbordes de incorporar, en los casos necesarios, la aplicación de la Ley Aula Segura en los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE).

Al respecto, el jefe comunal afirmó que “estamos tratando de hacer más difícil el actuar de estos grupos minoritarios, muy pequeños, que tienen financiamiento externo, que tienen apoyo y son utilizados por adultos proclives a grupos anarquistas de extrema izquierda, que constantemente están provocando estos desórdenes. Esto no da para más y por eso vamos a seguir con las medidas”.

“Vamos a restablecer el orden, vamos a dialogar con todo el que quiera dialogar. Pero no voy a tolerar estos actos de violencia, no me voy a dejar amedrentar por las amenazas. Y vamos a trabajar conjuntamente con las comunidades, para que la comunidad escolar mayoritaria recupere el control de los establecimientos”, concluyó.