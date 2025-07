VIDEO – “Lo iban a matar”: los amenazantes mensajes que recibió Kaminski hace un año y que confirmarían reiterada conducta

Complicada es la situación que vive Francisco Kaminski por estos días, luego de haber presentado una denuncia por extorsión, lo que lo tiene, actualmente, con resguardo policial en su casa debido a una serie de mensajes y amenazas de muerte que recibió.

La semana pasada, el animador sorprendió al verse vinculado con el polémico caso del homicidio del Rey de Meiggs, tras informarse que tuvo que declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo. Esto, debido a que el día en que José Reyes murió, llamó a la pareja de Camila Andrade.

El antecedente destapó la amistad que Kaminski mantuvo con este sujeto, pero también con quien sería el autor intelectual del crimen, Wilson Verdugo, dueño de una cadena de carnicerías y del restaurant La Vaquita Sabrosa.

Esto motivó a que la pareja de Camila Andrade llamara a todos los matinales de la televisión chilena para dar sus explicaciones, revelando, también, que quedó con una millonaria deuda con Reyes.

Pero todo dio un vuelco cuando se conoció que Francisco Kaminski presentó una denuncia por extorsión, por lo que se encuentra con respaldo policial, tras recibir amenazantes mensajes exigiendo un millonario pago, o de lo contrario

Según dio a conocer 24 Horas, esto consignaban:

“Nos viste el fin de semana cuando te seguíamos al Enjoy, ¿quieres quedar fuera de todo esto?. Usted tonto no es, somos dos colegas, más el jefe “.

“. “El jefe indica que quiere tres millones de pesos hoy antes de las 00:00 horas”.

hoy antes de las 00:00 horas”. “Deposita en el Banco Falabella a nombre de Catalina AXXXX, Rut 20.XXX.XXX.-8”.

“¿Puerta grande o puerta chica?”.

El mismo hecho, pero hace un año

La noche de este domingo, en tanto, en Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez dio cuenta de que esto no es algo inusual en la vida de Francisco Kaminski, sino que sería un comportamiento reiterativo en su vida, poniendo en peligro a su familia.

En el estelar se dio a conocer una serie de mensajes que recibió hace poco más de un año y que se los compartió a su ex pareja, Carla Jara, para pedirle cuatro millones de pesos prestados.

Fue el 6 de mayo de 2024 cuando la ex Mekano le contó a Gutiérrez que el animador le había pedido prestado dicho monto, “diciéndome que lo iban a matar y que lo ayudara por favor“.

Uno de los mensajes que recibió Kaminski en ese entonces fue el siguiente: “Compadre, usted adquirió un compromiso y tienes que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy, y ahora te cambias de nuevo y así no funcionan los compromisos. Tú me cumples. Me importa un… de dónde sacas la plata, hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película”.

A raíz de ese texto es que Carla Jara reconoció que “por mi hijo” le prestó el dinero a su ex pareja.