Los motivos de la visita a Chile de la secretaria de Seguridad de EEUU

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem visita Chile con el objetivo de fortalecer el trabajo cooperativo con nuestro parís en el ámbito de seguridad.

En el marco de la visita estratégica de 24 horas, la autoridad norteamericana se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, este miércoles 30 de julio durante la mañana, donde también estaría el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

Bajo este contexto, se espera que uno de los principales temas que se aborden en la reunión sea sobre el Tren de Aragua, cuya agrupación criminal se ha extendido por diversos países del continente, incluyendo a Chile y EEUU.

Por lo anterior, tanto La Moneda como la Casa Blanca han estado compartiendo información acerca de las formas de operar que tiene esta banda y los integrantes que la componen, lo que ha permitido a las autoridades de ambos países tener una noción más clara con respecto a la peligrosidad de los criminales.

¿Qué pasará con la Visa Waiver?

Otro de los temas que se podrían abordar sería el de la Visa Waiver, teniendo en cuenta que la cartera que dirige Kristi Noem es responsable de las agencias de Protección de Fronteras, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

No obstante, dicho programa no estaría en discusión y no peligraría su continuidad, debido a la colaboración activa de ambos países en el intercambio de información migratoria.

Esta reunión se da en el marco de una visita rápida por Latinoamérica, donde la secretaria de Defensa de Estados Unidos ya sostuvo un encuentro en Argentina con el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.