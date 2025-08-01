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De Antofagasta al Biobío: los colegios que tienen clases suspendidas por las lluvias

La medida se aplicó en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío.

Rodrigo León
Rodrigo León

Debido a las lluvias que afectan a la zona centro norte del país, el Ministerio de Educación confirmó que 167 colegios tendrán las clases suspendidas durante la jornada de este viernes 1 de agosto.

En el desglose, la medida afectará a cuatro establecimientos en la Región de Antofagasta, 122 en la de Coquimbo, 23 en la de Valparaíso, uno en el Maule y 17 en el Biobío.

Revisa a continuación el listado de colegios con clases suspendidas este viernes por las lluvias

Región de Antofagasta

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia 
MARÍA ELENA ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO SLEP 
MARÍA ELENA LICEO H.C. T.P. MARÍA ELENA SLEP 
TOCOPILLA LICEO POLITÉCNICO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DIEGO PORTALES PALAZUELOS SLEP 
TOCOPILLA ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA SLEP 

Región de Coquimbo

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia 
MONTE PATRIA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA EL PALQUI MUNICIPAL 
MONTE PATRIA COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA HUATULAME MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUEN MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA WENCESLAO VARGAS MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA DE FLOR DEL VALLE MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA JUNTAS MUNICIPAL 
MONTE PATRIA COLEGIO RÍO GRANDE MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA SANTA BERNARDITA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA ESPERANZA DE HUANA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA CHILECITO MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA LOS MORALES MUNICIPAL 
MONTE PATRIA COLEGIO CERRO GUAYAQUIL MUNICIPAL 
MONTE PATRIA COLEGIO LA VILLA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA COLEGIO MASTTAY MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA EL MAQUI MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA FRONTERA LAS RAMADAS MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA EL MAITÉN MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA DE HUANILLA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MOLLES MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA SOL DE LAS PRADERAS MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA LA UNIÓN MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA EL TAYAN MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA GUSTAVO CONTRERAS CASTRO MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE PEJERREYES MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA LOS CLONQUIS MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BUENAVENTURA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA SOL DEL CUYANO MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA COLLIGUAY MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA HÉROES DE CHILE MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA HACIENDA VALDIVIA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA MARCELA PAZ MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA CARMELA PRAT MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA INÉS DE SUAREZ MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ QUINTANA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA LA VARIOLA MUNICIPAL 
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA LOS ANGELES DE RAPEL MUNICIPAL 
MONTE PATRIA COLEGIO BÁSICO RENACER DE CERRILLOS MUNICIPAL 
COQUIMBO COLEGIO SANTA MARÍA DEL REFUGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA COLEGIO CERRO GRANDE PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA COLEGIO TRINITY PARTICULAR SUBVENCIONADO 
COQUIMBO COLEGIO ALTAZOR PARTICULAR SUBVENCIONADO 
LA SERENA COLEGIO QUEBRADA DE TALCA MUNICIPAL 
VICUÑA COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÑA PARTICULAR SUBVENCIONADO 
VICUÑA ESCUELA JUAN RENDIC MUNICIPAL 
VICUÑA ESCUELA EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL DE ADULTOS MUNICIPAL 
ILLAPEL LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS MUNICIPAL 
ILLAPEL LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA VALLE DEL CHOAPA MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL DE ROZAS MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA JORGE ARACENA RAMOS MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CLEMENCIA VILLARROEL MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CAMILO HENRIQUEZ MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA GRACIELA DÍAZ ALLENDE MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA MATANCILLA MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CHOAPA LINDO MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA VILLA LOS NARANJOS MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA TUNGA SUR MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA ASIENTO VIEJO MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU MUNICIPAL 
SALAMANCA LICEO DE SALAMANCA MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA MATILDE SALAMANCA MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA DIAGUITAS DE CHALINGA MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA TRANQUILLA MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA BERTA HIDALGO BARAHONA MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA EL TAMBO MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA CHILLEPIN MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA GUISELA GAMBOA SALINAS MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA COIRON MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA QUELEN BAJO MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA JULIO ECHAVARRIA MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA SAN AGUSTIN MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA PANGUESILLO MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA LOS CORRALES MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA JUAN ANTONIO RÍOS MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA CARQUINDANO MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA JABONERÍA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA CANELA ALTA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA MINCHA NORTE MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA POZA HONDA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA SARGENTO ALDEA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA LOS POZOS MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA VIOLETA PARRA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA CARLOS VIAL ESPANTOSO MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA JOSE MIGUEL CARRERA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA LA CORTADERA MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA MARTA BRUNETT MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES MUNICIPAL 
CANELA ESCUELA LA PARRITA MUNICIPAL 
ILLAPEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MUNICIPAL 
CANELA LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P-LHER MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE LOS ANDES MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL LOS PERALES MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA ESPECIAL HOLANDA MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ MUNICIPAL 
ILLAPEL ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL MUNICIPAL 
SALAMANCA ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA MUNICIPAL 
CANELA LAS HORMIGUITAS JUNJI – VTF 
ILLAPEL LOS PERALES JUNJI – VTF 
CANELA LAS ARDILLITAS JUNJI – VTF 
ILLAPEL SEMILLITAS DEL SABER JUNJI – VTF 
ILLAPEL MI MUNDO PEQUEÑO JUNJI – VTF 
ILLAPEL MI PEQUEÑO TESORO JUNJI – VTF 
ILLAPEL MI PRIMER HORIZONTE JUNJI – VTF 
ILLAPEL HORMIGUITAS JUNJI – VTF 
ILLAPEL TESORITOS DE LIMAHUIDA JUNJI – VTF 
SALAMANCA TERNURA JUNJI – VTF 
SALAMANCA EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO JUNJI – VTF 
SALAMANCA SONRISAS DE NIÑOS JUNJI – VTF 
PAIGUANO ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ MUNICIPAL 
COQUIMBO COLEGIO RAKIDUAM PARTICULAR SUBVENCIONADO 
RÍO HURTADO ESCUELA SAMO ALTO MUNICIPAL 
RÍO HURTADO COLEGIO PICHASCA MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA DE FUNDINA MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO DE RIO HURTADO MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA HIJOS DE EL CHANAR MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA LAS BREAS MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA TABAQUEROS MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA HUAMPULLA MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA LA HUERTA MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA MORRILLOS MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA VADO DE MORRILLOS MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA EL ESPINAL DE RIO HURTADO MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA EL ROMERAL MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA ESTANCIA EL SAUCE MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA DE SERÓN MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA LOS MAITENES DE SERÓN MUNICIPAL 
RÍO HURTADO LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO MUNICIPAL 
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA MINILLAS MUNICIPAL 
RÍO HURTADO SEMILLITAS JUNJI 
RÍO HURTADO RAYITO DE SOL JUNJI 
RÍO HURTADO LAS BREVITAS JUNJI 
RÍO HURTADO LOS GRILLITOS JUNJI 
RÍO HURTADO LAS CHICHARRITAS INTEGRA 
RÍO HURTADO SOL DE ORO INTEGRA 
LOS VILOS LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS MUNICIPAL 
LOS VILOS COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON DE B. MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA FORJADORES DE CHILE MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA LOS MAQUIS MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA CLARA VIAL ORREGO MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA TILAMA MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA ESTACIÓN LAS VACASMUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA EL QUELÓN MUNICIPAL 
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA EL MANZANO MUNICIPAL 

Región de Valparaíso

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia 
SAN ANTONIO ESCUELA ESPECIAL DIVINO MAESTRO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO PROFESOR JUAN DANTE PARRAGUEZ ARELLANO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO INST.COMERCIAL MARÍTIMO PACÍFICO SUR MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA POETA PABLO NERUDA MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA VILLA LAS DUNAS MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS MUNICIPAL 
SAN ANTONIO COLEGIO ESPANA MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA MUNICIPAL 
SAN ANTONIO PADRE ANDRÉ COINDRE MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA SAN JOSÉ DE CALASANZ MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA CRISTO DEL MAIPO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO PROFESOR PEDRO VIVEROS ORMENO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA PRE-BÁSICA PETER PAN MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA CERRO PLACILLA MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA POETA HUIDOBRO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO PARVULARIO RAYITO DE SOL MUNICIPAL 
SAN ANTONIO COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA LEYDA MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA EDUARDO FERNÁNDEZ DE ASTURIAS MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA EL ASILO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO ESCUELA JOSÉ DOMINGO SAAVEDRA MUNICIPAL 
SAN ANTONIO INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO MUNICIPAL 
SAN ANTONIO INSTITUTO BICENTENARIO JOSÉ MIGUEL CARRERA MUNICIPAL 

Región del Maule

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia 
CURICÓ PEQUEÑOS EXPLORADORES JUNJI 

Región del Biobío

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia 
TOMÉ CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMÉ MUNICIPAL 
TOMÉ ESCUELA BÁSICA LISA ENRIQUETA PETER TEUBNER MUNICIPAL 
NEGRETE ESCUELA BÁSICA RIHUE MUNICIPAL 
YUMBEL ESCUELA MUNICIPAL PROFESOR DAVID FERNÁNDEZ MUNICIPAL 
YUMBEL CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MUNICIPAL 
YUMBEL ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS MUNICIPAL 
YUMBEL LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDÉS IRARRÁZABAL MUNICIPAL 
YUMBEL ESCUELA HÉROES DE CHILE MUNICIPAL 
YUMBEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL MUNICIPAL 
YUMBEL LICEO MUNICIPAL RÍO CLARO MUNICIPAL 
YUMBEL ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND MUNICIPAL 
YUMBEL ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA MUNICIPAL 
YUMBEL ESCUELA MUNICIPAL RERE MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES ESCUELA BÁSICA 11 DE SEPTIEMBRE MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES ESCUELA BÁSICA CHACAYAL SUR MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA MUNICIPAL 
LOS ÁNGELES ESCUELA BÁSICA EL AMANECER DE DUQUECO MUNICIPAL 

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