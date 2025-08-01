De Antofagasta al Biobío: los colegios que tienen clases suspendidas por las lluvias

|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|MONTE PATRIA
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL PALQUI
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA HUATULAME
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUEN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA WENCESLAO VARGAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA DE FLOR DEL VALLE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA JUNTAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO RÍO GRANDE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SANTA BERNARDITA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA ESPERANZA DE HUANA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CHILECITO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS MORALES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO CERRO GUAYAQUIL
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO LA VILLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO MASTTAY
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL MAQUI
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA FRONTERA LAS RAMADAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL MAITÉN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA DE HUANILLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MOLLES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SOL DE LAS PRADERAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA LA UNIÓN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA EL TAYAN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA GUSTAVO CONTRERAS CASTRO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE PEJERREYES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS CLONQUIS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BUENAVENTURA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SOL DEL CUYANO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA COLLIGUAY
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA HÉROES DE CHILE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA HACIENDA VALDIVIA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA MARCELA PAZ
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CARMELA PRAT
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA INÉS DE SUAREZ
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ QUINTANA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LA VARIOLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA LOS ANGELES DE RAPEL
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO BÁSICO RENACER DE CERRILLOS
|MUNICIPAL
|COQUIMBO
|COLEGIO SANTA MARÍA DEL REFUGIO
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO CERRO GRANDE
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO TRINITY
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|COQUIMBO
|COLEGIO ALTAZOR
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO QUEBRADA DE TALCA
|MUNICIPAL
|VICUÑA
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÑA
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|VICUÑA
|ESCUELA JUAN RENDIC
|MUNICIPAL
|VICUÑA
|ESCUELA EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL DE ADULTOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA VALLE DEL CHOAPA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL DE ROZAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA JORGE ARACENA RAMOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CLEMENCIA VILLARROEL
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CAMILO HENRIQUEZ
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA GRACIELA DÍAZ ALLENDE
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MATANCILLA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CHOAPA LINDO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA VILLA LOS NARANJOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA TUNGA SUR
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA ASIENTO VIEJO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|LICEO DE SALAMANCA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MATILDE SALAMANCA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA DIAGUITAS DE CHALINGA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA TRANQUILLA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA BERTA HIDALGO BARAHONA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA EL TAMBO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA CHILLEPIN
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA GUISELA GAMBOA SALINAS
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA COIRON
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA QUELEN BAJO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA JULIO ECHAVARRIA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA SAN AGUSTIN
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA PANGUESILLO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA LOS CORRALES
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JUAN ANTONIO RÍOS
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CARQUINDANO
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JABONERÍA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CANELA ALTA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA MINCHA NORTE
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA POZA HONDA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA SARGENTO ALDEA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA LOS POZOS
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA VIOLETA PARRA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CARLOS VIAL ESPANTOSO
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JOSE MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA LA CORTADERA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA MARTA BRUNETT
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA LA PARRITA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA
|MUNICIPAL
|CANELA
|LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P-LHER
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE LOS ANDES
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL LOS PERALES
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA ESPECIAL HOLANDA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA
|MUNICIPAL
|CANELA
|LAS HORMIGUITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|LOS PERALES
|JUNJI – VTF
|CANELA
|LAS ARDILLITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|SEMILLITAS DEL SABER
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI MUNDO PEQUEÑO
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI PEQUEÑO TESORO
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI PRIMER HORIZONTE
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|HORMIGUITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|TESORITOS DE LIMAHUIDA
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|TERNURA
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|SONRISAS DE NIÑOS
|JUNJI – VTF
|PAIGUANO
|ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ
|MUNICIPAL
|COQUIMBO
|COLEGIO RAKIDUAM
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|RÍO HURTADO
|ESCUELA SAMO ALTO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|COLEGIO PICHASCA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA DE FUNDINA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO DE RIO HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA HIJOS DE EL CHANAR
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA LAS BREAS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA TABAQUEROS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA HUAMPULLA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA LA HUERTA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA MORRILLOS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA VADO DE MORRILLOS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA EL ESPINAL DE RIO HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA EL ROMERAL
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA ESTANCIA EL SAUCE
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA DE SERÓN
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA LOS MAITENES DE SERÓN
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA MINILLAS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|SEMILLITAS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|RAYITO DE SOL
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LAS BREVITAS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LOS GRILLITOS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LAS CHICHARRITAS
|INTEGRA
|RÍO HURTADO
|SOL DE ORO
|INTEGRA
|LOS VILOS
|LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON DE B.
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA FORJADORES DE CHILE
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA LOS MAQUIS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA CLARA VIAL ORREGO
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA TILAMA
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA ESTACIÓN LAS VACAS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA EL QUELÓN
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA EL MANZANO
|MUNICIPAL