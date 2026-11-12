La polémica que rodea a Tío Tito: el registro a 167 km/h y su denuncia contra Carabineros

El creador de contenido fue detenido durante una caravana que se dirigía a La Moneda y quedó en libertad durante la madrugada.

Un registro captado por una cámara de seguridad mostró al creador de contenido conocido como Tío Tito, identificado como Héctor Peña Meneses, circulando a 167,64 km/h por la Ruta 5, a la altura de Renca, antes de ser detenido durante una caravana de protesta contra el alza de los combustibles.

Según fuentes policiales, esta habría sido la razón del control policial realizado cerca de la salida 14 de La Fama.

La polémica que rodea a Tío Tito

El influencer participaba en una movilización que buscaba llegar hasta el Palacio de La Moneda para realizar un bocinazo. Sin embargo, alrededor de las 21:00 horas del miércoles, Carabineros lo aprehendió mientras transitaba por la autopista urbana. Durante una transmisión en vivo, Peña había mostrado parte de su recorrido y aseguró que personal policial mantenía bloqueadas las salidas.

Tras el procedimiento, fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de Santiago, donde llegó un grupo de participantes de la caravana para manifestarle su apoyo y permaneció durante varias horas.

“Primera vez en la vida que me toman detenido por algo que hasta este momento todavía no me explican por qué me tomaron detenido. Nadie sabe, ni ellos se ponen de acuerdo. Han dicho tres o cuatro cosas“, afirmó Peña.

Además, mediante un video publicado en Instagram, negó que su aprehensión estuviera relacionada con una conducción temeraria y aseguró que los registros de la autopista no respaldarían esa hipótesis.

“Carabineros llamó a la autopista para pedir cámaras, pidió las velocidades de los pórticos, la autopista no tenía ningún registro de conducción temeraria, los pórticos no marcaron velocidad de conducción temeraria“, sostuvo.

En esa misma publicación, agregó que, después de quedar en libertad, se enteró de que el procedimiento habría estado relacionado con “desórdenes públicos” y afirmó que “lo de la conducción temeraria jamás existió“.

Por último, Peña anunció que presentará acciones legales contra Carabineros, al considerar injustificado el procedimiento que terminó con su detención. Así, el caso suma dos versiones contrapuestas: por una parte, los antecedentes que apuntan a que fue sorprendido circulando a exceso de velocidad y, por otra, la denuncia del influencer, quien cuestiona los motivos de su aprehensión.