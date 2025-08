Presidente Boric confirma: “No se ha podido establecer contacto con los mineros”

Este 2 de agosto, el Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta las cercanías de Codelco en Rancagua, en la Región de O’Higgins, para sostener una reunión con autoridades y con los familiares de los mineros que permanecen atrapados tras el accidente en la División El Teniente.

Tras el encuentro, el Mandatario declaró en un punto de prensa que aún no ha sido posible establecer contacto con los trabajadores, aunque aseguró que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para rescatarlos, enfatizando que no se escatimarán recursos en esta labor.

“Hasta el momento no se ha podido establecer contacto, pero que sepan que se están haciendo todos los esfuerzos, con toda la tecnología disponible, no en Chile, en el mundo, para poder rescatarlos. (…) Y lo que le he instruido al Gobierno, lo que he conversado con Codelco es que acá no se debe escatimar en nada para poder rescatar a estos cinco mineros“, expresó el Presidente Boric.

Junto a ello, infirmó que “toda atribución de responsabilidades, todo tipo de quién tiene la culpa, de por qué sucedió esto se tiene que saber, lo conversamos con las familias. Tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate“.

Actualización del rescate de los mineros

Codelco entregó una nueva actualización sobre las labores de rescate que se llevan a cabo en la mina El Teniente. La empresa estatal informó que la excavación ya suma un total de 15 metros, marcando un avance considerable respecto al balance anterior.

Según detallaron, se han logrado excavar nueve metros desde el frente sur y 6 metros desde el frente norte, quedando apenas cinco metros para alcanzar el punto donde esperan establecer contacto con los mineros atrapados.

Uno de los elementos que permitió sostener el ritmo de avance es el uso de maquinaria controlada a distancia, ya que el área afectada bajo el cerro aún no cuenta con fortificación. En este momento, están operativos tres cargadores frontales (LHD) telecomandados, además de diez equipos de apoyo menores.

La utilización de esta tecnología ha sido clave para proteger la integridad del personal de rescate, considerando la inestabilidad del terreno tras el colapso ocasionado por un sismo de magnitud 4,2 ocurrido la tarde del jueves.