Ministro Montes y presencia de narcotráfico en reconstrucción tras megaincendio: “Yo no lo había oído nunca”

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la demora en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso, oportunidad en la cual se refirió a la denuncia de eventual presencia del narcotráfico en la zona.

Esto, luego de las declaraciones del arquitecto Alejandro Aravena, quien planteó que el narco reemplazó al Estado y apoyó las labores de reconstrucción en las quebradas de Viña del Mar.

“Es como si nunca hubiera pasado el incendio, eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco, y claro, a un costo, ahí efectivamente el Estado de Derecho dejó de existir”, declaró a T13 Radio.

Al respecto, el ministro Montes expresó que “a Alejandro Aravena yo lo conozco bien (…) es una persona seria, y la verdad es que creo que lo mejor es lo que ha ocurrido, que el Ministerio Público lo va a consultar y que entregue los datos, porque yo no tengo los datos”.

Junto con ello, el titular de la Vivienda descartó que Aravena le haya hecho saber antecedentes sobre este tipo de incidentes. “Nunca he oído eso, yo no lo había oído nunca”, puntualizó.

En la oportunidad, Carlos Montes también se refirió a las presuntas amenazas en su contra cuando se hiciera presente en la comisión investigadora.

“Yo nunca recibí nada que tuviera que ver con amenazas de otra naturaleza (…) a lo mejor fue una mala interpretación, porque hay gente que me dijo, mire, andan algunos revolviéndola, pero no fue más que eso, yo de amenaza no supe nada más”, declaró a la prensa.