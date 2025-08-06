Diputado libertario se echa para atrás y retira proyecto para derogar aborto por violación

Desde el Ministerio de la Mujer apuntaron que este tipo de iniciativas son recurrentes en el diputado Leonidas Romero.

El diputado Leonidas Romero, del Partido Nacional Libertario, reaccionó a la controversia generada por su proyecto Tengo fe en Dios, con la cual buscaba derogar la causal de violación en la actual ley de aborto.

La propuesta provocó amplío rechazo en el oficialismo, donde por ejemplo la diputada Ericka Ñanco (FA) acusó que “Tengo fe en Dios es un eufemismo que utilizan los diputados para que las mujeres no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, y principalmente, para que las niñas que han sido abusadas deban cargar con un dolor mucho más fuerte en sus cuerpos”.

Romero precisó que su iniciativa quiere “establecer una protección efectiva e integral a la vida humana desde la concepción, fortaleciendo el vínculo natural y jurídico entre la madre y el hijo en gestación, y garantizando la dignidad de ambos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como lo son los embarazos producto de violencia sexual”.

Sin embargo, el legislador libertario reculó y presentó un escrito ante la Cámara de Diputados: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento, vengo en retirar de tramitación el proyecto Modifica el Código Sanitario para prohibir el aborto por causa de violación y establece medidas de acompañamiento paras las víctimas”.

Ante la controversia, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, precisó que “el diputado Romero ha presentado al menos tres de estas iniciativas sin éxito” y que la labor del Ministerio en garantizar que se cumpla la norma.

“Estamos concentradas en que la implementación de la ley de 3 causales no deje a ninguna niña o mujer sin acceso, esto gracias al nuevo reglamento para su aplicación”, aseveró.

Junto con ello, precisó que el 93% de las niñas y mujeres que llegaron a un centro de salud por la causal de violación decidieron abortar, donde 452 de ellas eran menores de edad y 163 tenían menos de 13 años.