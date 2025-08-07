Los polémicos dichos del ministro Gajardo sobre mineros fallecidos por los que tuvo que pedir disculpas

El ministro de Justicia abordó el rechazo que causaron sus declaraciones y ofreció disculpas a las familias de las víctimas.

Este jueves el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ofreció disculpas por sus dichos sobre los seis mineros que fallecieron tras el derrumbe de la mina El Teniente, en la cual hizo alusión al proceso de identificación de los cuerpos.

Luego de agradecer la labor del Servicio Médico Legal (SML) y entregar sus condolencias a las familias de las víctimas, el secretario de Estado reconoció que podría haberse expresado de otra manera.

“Uno siempre puede decir estas cosas de mejor manera, de forma más delicada. Entendemos que pueda existir molestia y, en ese sentido, yo les ofrezco las disculpas a las familias en el caso de que mis declaraciones puedan haber resultado dolorosas para ellos”, expresó el ministro Gajardo.

Siguiendo en esa línea, el titular de Justicia explicó su intención detrás de la frase que dijo: “Lo que nosotros queríamos explicar era por qué no se entregaban los cuerpos inmediatamente, una vez que se identificaron, las dificultades del proceso de entrega, y en ese sentido les ofrezco mis disculpas a las familias”.

La frase del ministro Gajardo sobre los mineros fallecidos que generaron polémica

Durante esta semana, el ministro Gajardo fue blanco de diversas críticas luego de que afirmara que “se tienen que identificar todos los fragmentos de los cuerpos que se han encontrado, para poder entregarles los cuerpos completos a las familias”.

Lo anterior, fue calificado por funcionarios del SML como una vulneración grave a “los principios éticos y la dignidad que debe primar frente a situación de dolor humano”.

En esa línea, lo acusaron de “banalizar la labor forense”, puesto que “reflejan un desconocimiento absoluto del trabajo técnico y ético que realizan”.

Producto de ello, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados se planteó la idea de formular una nota de protesta en contra de Jaime Gajardo por sus dichos sobre los mineros fallecidos.