“No se pueden relativizar las violaciones a los DD.HH.”: las declaraciones del profesor que le gritó a alumnos en Limache

Una frase que aludía al dictador Augusto Pinochet provocó la reacción del docente con los alumnos.

El profesor que fue grabado gritándole a un grupo de alumnos en el Liceo de Limache, y que se viralizó, habló por primera vez sobre lo ocurrido en la sala de clases. En conversación con el programa La Tarde Es Nuestra, el docente, que fue apartado de sus labores, reveló la frase que provocó su reacción.

Según detalló, fue el martes cuando el profesor de la asignatura de Lenguaje estaba con un Primero Medio y les ordenó realizar una guía de trabajo. Un grupo de alumnos, sin embargo, estaba causando desorden, lo que generó su molestia.

El notero de Canal 13 que conversó con el implicado, detalló que “él dice que en la clase, esos estudiantes empiezan a decir El mejor presidente de Chile fue Augusto Pinochet“, y que “ese comentario comenzó a escalar”.

“El alumno comenzó a decirlo cada vez más fuerte, lo escucharon otros estudiantes y se generó una situación incómoda en la sala de clases hasta que vino una primera intervención de parte del profesor”, agregó el periodista.

El docente se acercó al menor y comenzó una discusión. “No puedes decir eso”, le dijo, pero el alumno le aclaró que “es mi opinión“. Además, aseguró que reaccionó de esa manera porque tiene familiares que son detenidos desaparecidos, por lo que el tema le afecta de lleno.

Por último, el profesor que fue grabado en el Liceo de Limache quiso enviar mensaje, recalcando que “no se pueden relativizar las violaciones de los derechos humanos”.