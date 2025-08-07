Segundo día de caos vehicular por cierre de puente Lo Saldes: MOP anuncia medidas y realiza autocrítica

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, abordó los infernales tacos que han provocado las obras que se extenderán hasta el 23 de agosto y realizó un llamado a los conductores.

Este jueves nuevamente se registró una gran congestión vehicular en el sector oriente de la Región Metropolitana, producto del cierre total del puente Lo Saldes, que permanecerá en dicho estado hasta el próximo 23 de agosto por obras de reparación.

En este contexto, muchos conductores han manifestado su molestia debido a los extensos atascos que ha provocado esto, haciendo alusión a la poca difusión de la medida, situación que reconoció el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“La propia Costanera a Norte mandó más de un 1.600.000 e-mails a los usuarios de la propia Costanera. Sin embargo, muchos conductores no tenían conocimiento y eso obviamente nosotros lo entendemos, y a la vez también comprendemos el malestar”, partió diciendo el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, en conversación con Radio Universo.

Considerando lo anterior, mencionó que “hoy hemos tomado medidas en cuatro puntos que ayer identificamos como puntos críticos. Hay avisaje con anticipación y también presencia de Carabineros, porque acá nosotros entendemos que hacemos el llamado a la paciencia pero también obviamente tenemos que hacer gestión de tránsito y en eso estamos trabajando para (…) no sufrir demoras de más de 45 minutos a una hora”.

La autocrítica del MOP tras la gran congestión vehicular por cierre de puente Lo Saldes

Tras ello, la autoridad realizó una autocrítica con respecto a la hora de informar el cierre del puente. “Yo creo que ayer lo que deberíamos haber hecho es haber coordinado mejor con los municipios y Carabineros para que estén in situ, porque muchos de los cruces y también, por la desesperación de la gente y de los usuarios, eran bloqueados”, expuso.

AGENCIA UNO.

Siguiendo en esa línea, detalló que “por eso el trabajo y coordinación con Carabineros in situ que habrá desde el día de hoy. A medida que pasen los días van a estar ubicados en esas zonas más críticas para que se respeten estos cruces”.

Sumado a ello, realizó un llamado a los automovilistas a que planifiquen sus viajes: “El día de ayer hubo tacos sobre las 3 horas, pero el día de hoy, según lo que se nos informa, ya tenemos un promedio de 30 y 40 minutos. Nosotros queremos hacer el llamado es que en estos 18 días no va a ser normal, por eso tenemos que planificar los viajes y ocupar las distintas herramientas para ver alternativas para llegar a nuestros trabajos”.