Idas al estadio y conciertos: empleados públicos con licencias médicas otra vez en la mira de Contraloría

Al igual que en las anteriores indagatorias, se dará a conocer el número de funcionarios con licencias médicas que incurrieron en esa irregularidad.

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que investigará a los empleados públicos que asistieron a conciertos y el estadio mientras estaban con licencias médicas, en una nueva fase de la fiscalización a los funcionarios que estaban con reposo y efectuaron actividades incompatibles con el descanso.

A comienzos de esta semana el órgano contralor denunció que un total de 13 mil empleados fiscales que contaban con licencias médicas por distintos motivos asistieron a casinos de juegos en diversas regiones del país.

En otras indagatorias, la CGR denunció que alrededor de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con reposo médico, y detectó más de 9 mil viajes al extranjero de integrantes de las FFAA, Carabineros, PDI y Gendarmería cuando estaban con licencia.

A la vez, el órgano fiscalizador informó que decenas de jueces y cientos de funcionarios del Poder Judicial salieron de Chile en iguales circunstancias, a la vez que anunció investigaciones por los viajes dentro de Chile de empleados públicos con licencia.

Contraloría indagará a los empleados públicos con licencias médicas que asistieron a conciertos y el estadio

De acuerdo con lo ratificado por la Contraloría, ahora efectuará un cruce de datos para detectar qué empleados públicos acudieron a conciertos y el estadio mientras estaban con licencias médicas.

Al igual que en las anteriores indagatorias, posteriormente el órgano que encabeza Dorothy Pérez dará a conocer el número de funcionarios que incurrieron en esa práctica irregular.

A la vez, fiscalizará los “gastos del Estado al comprar productos y servicios a proveedores“, según reportó Emol, además de indagar el uso del agua en relación al cambio climático.