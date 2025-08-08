Intervención en barrio Meiggs: la disputa que enfrenta a Desbordes con Camila Vallejo

La acción policial y de las autoridades en el sector de barrio Meiggs generó un conflicto entre el alcalde de Santiago y la vocera.

Las recientes intervenciones de las autoridades municipales y la Delegación Presidencial en el barrio Meiggs, para hacer frente a los toldos azules que copan veredas y calles con productos de origen desconocido, abrieron un inesperado flanco de conflicto entre el alcalde Mario Desbordes y la vocera Camila Vallejo.

Todo se originó cuando la ministra de Estado sostuviera que “lo que está pasando en Meiggs son una decisión política del Gobierno”, lo que generó la inmediata reacción del jefe comunal.

Ante las declaraciones de Vallejo, Desbordes la acusó derechamente de mentir, aseverando que la intervención en el sector “empezó de cero en enero de este año”.

“Nosotros mantenemos una presencia de agentes de seguridad municipal y por ahora también carabineros permanentes, que impiden que se vuelvan a instalar. Esa es la gran diferencia con lo que hacía el periodo de la señorita (Irací) Hassler, en donde iban, desalojaban, desaparecían las policías y los guardias municipales y dos días después estaba todo igual. Ahora no está todo igual, ahora cambió rotunda y radicalmente la situación en las calles que recuperamos y es lo que vamos a seguir haciendo en adelante”, argumentó el alcalde de Santiago.

Sin embargo, la vocera de Gobierno le dejó ver a Desbordes que “el trabajo e intervención en el sector viene al menos del 2022″.

“Cabe recordar por ejemplo lo que se hizo en calle Argentina, con los municipios se ha trabajado permanentemente en barrios específicos, en calles específicas, para ir logrando no solamente mejorar los controles de detención, sino que cierto tipo de criminalidad o comercio ilegal que afecta también en consecuencia al barrio Meiggs”, puntualizó Vallejo en conferencia de prensa.

En esta línea, la ministra de Gobierno aseguró que “esto ha sido un trabajo de coordinación interinstitucional muy claro, no solamente han estado las policías, la PDI, Carabineros, sino que también el Servicio de Impuestos Internos, aduanas, la misma delegación presidencial y que por cierto, como lo señalaba, se ha hecho también con al menos dos municipios, Estación Central y Santiago. Así que para que nadie se sienta mal respecto a la participación, el liderazgo y el protagonismo que pueda tener en esto”.