Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en El Teniente

Codelco informó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió autorizar el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente, tras el derrumbe, ocurrido el 31 de julio que dejó seis mineros fallecidos.

La empresa estatal precisó que esta autorización permite retomar las faenas en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, “luego de constatarse en terreno que no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas o de las instalaciones”.

Por contrapartida, se mantiene la paralización de operaciones en Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, “debido a que se requieren análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa”.

En esta línea, Sernageomin instruyó el acceso a los sectores que permanecen paralizados solo para ejecutar medidas correctivas y de seguridad. Además, exigió a Codelco a mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos.

“Sernageomin recalcó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras”, precisó la cuprífera en una declaración pública.

La autorización entregada por Sernageomin es un primer paso, ya que, para retomar efectivamente las operaciones en El Teniente, la empresa aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo, que evalúa el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa.