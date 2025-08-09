Hombre es arrestado tras amenazar al alcalde de San Bernardo

La amenaza se produjo luego de diferentes operativos que se han realizado en contra del comercio irregular y de bandas de crimen organizado.

En horas de esta mañana, un hombre fue arrestado como posible responsable de las amenazas de muerte dirigidas al alcalde de San Bernardo, Christopher White, hechos denunciados el jueves pasado.

Luego de varias investigaciones por parte de las autoridades, que incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, se logró detener al sospechoso, aunque aún no se han proporcionado más detalles sobre su identidad.

La persona detenida fue llevada a una dependencia de la Policía de Investigaciones, donde fue interrogada por los oficiales.

En ese contexto, es necesario señalar que el pasado jueves, el jefe comunal de San Bernardo había denunciado la amenaza en redes sociales, donde expuso que la situación ocurrió luego de diferentes operativos que ha desplegado en contra del comercio irregular y de bandas de crimen organizado en la comuna.

En la carta publicada por el alcalde, los delincuentes escribieron: “Te vamos a matar y a tu familia también. Saca a los tráficantes de las poblaciones y no a los que trabajan”.

“No nos van a intimidar. En las últimas semanas hemos dado una dura batalla contra las mafias que operan tras el comercio ambulante ilegal. Sabíamos que no sería fácil, y los costos han sido altos. Hoy he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia. Esto no se puede tolerar“, sostuvo el alcalde de San Bernardo.