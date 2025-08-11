El plan de contingencia de Junaeb para la entrega de alimentación en colegios ante paro de funcionarias

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció la implementación de un plan para reducir los efectos que tenga el llamado a paro de parte de las manipuladoras de alimentos.
En una declaración pública, la entidad precisó que “la dirección nacional insistió en su llamado al diálogo para no perjudicar a las comunidades educativas”.
El servicio informó que se instruyó a las empresas concesionarias la entrega de alimentación de contingencia, es decir, raciones frías en aquellos establecimientos que no cuenten con personal manipulador de alimentos
Plan de contingencia de Junaeb
- En establecimientos educativos con funcionamiento regular: entrega del servicio habitual de
alimentación caliente con desayuno y almuerzo.
- En establecimientos educativos sin presencia de manipuladoras: se distribuirá alimentación fría,
siempre que las condiciones lo permitan. Esto considera desayuno con productos envasados.
- Durante esta contingencia, los funcionarios de las 16 Direcciones Regionales y las 18 Oficinas
Provinciales de Junaeb se desplegarán en terreno para la supervisión y monitoreo de la entrega de la
alimentación, y de ese modo resguardar un servicio que llega a casi dos millones de beneficiarios cada día.
“En caso de que no se cumpla lo exigido y los estudiantes no reciban el servicio, Junaeb aplicará sanciones y multas a las empresas concesionarias, por tratarse de un incumplimiento del contrato”, sentenció.