El plan de contingencia de Junaeb para la entrega de alimentación en colegios ante paro de funcionarias

En una declaración pública, la entidad precisó que “la dirección nacional insistió en su llamado al diálogo para no perjudicar a las comunidades educativas”.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció la implementación de un plan para reducir los efectos que tenga el llamado a paro de parte de las manipuladoras de alimentos.

En una declaración pública, la entidad precisó que “la dirección nacional insistió en su llamado al diálogo para no perjudicar a las comunidades educativas”.

El servicio informó que se instruyó a las empresas concesionarias la entrega de alimentación de contingencia, es decir, raciones frías en aquellos establecimientos que no cuenten con personal manipulador de alimentos

Plan de contingencia de Junaeb

En establecimientos educativos con funcionamiento regular: entrega del servicio habitual de

alimentación caliente con desayuno y almuerzo.

entrega del servicio habitual de alimentación caliente con desayuno y almuerzo. En establecimientos educativos sin presencia de manipuladoras: se distribuirá alimentación fría,

siempre que las condiciones lo permitan. Esto considera desayuno con productos envasados.

se distribuirá alimentación fría, siempre que las condiciones lo permitan. Esto considera desayuno con productos envasados. Durante esta contingencia, los funcionarios de las 16 Direcciones Regionales y las 18 Oficinas

Provinciales de Junaeb se desplegarán en terreno para la supervisión y monitoreo de la entrega de la

alimentación, y de ese modo resguardar un servicio que llega a casi dos millones de beneficiarios cada día.

“En caso de que no se cumpla lo exigido y los estudiantes no reciban el servicio, Junaeb aplicará sanciones y multas a las empresas concesionarias, por tratarse de un incumplimiento del contrato”, sentenció.