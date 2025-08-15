Por presencia de listeria: Minsal emite alerta sanitaria en lote de salmón ahumado

En caso de haber consumido un lote contaminado y presentar síntomas, el Minsal recomienda asistir a un recinto médico.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó a través de sus redes sociales una alerta por la contaminación de un lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co, el cual contendría listeria. La detección de la alteración del alimento ocurrió bajo el programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región del Biobío.

El Minsal clarificó que la presencia de listeria se detectó en el lote 2VQ2512135D del producto de salmón ahumado en caliente marca Cuisine & Co, formato 200g. Por lo mismo, la entidad sanitaria recomendó evitar el consumo del alimento, sin importar la fecha de vencimiento que indique el envase.

Al mismo tiempo, la institución procedió a retirar el lote contaminado y se instruyó un sumario sanitario en contra del elaborador, que corresponde a la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Asimismo, el Minsal realizó una inspección de elaboración y evaluación de la fábrica, exigió que se realice un período de vacío sanitario junto con una limpieza y sanitización del área y los equipos, además de prohibir el funcionamiento en línea de producción de la planta manufacturera.

MINSAL informa Alerta Alimentaria por Listeria en Salmón Ahumado en caliente marca Cuisine & Co.



El Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la salud de la población, informa de una Alerta Alimentaria por Listeria en salmón ahumado en caliente marca Cuisine & Co… pic.twitter.com/WfbCcID9Fy — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 15, 2025

¿Qué es la listeria?

La listeria (Listeria monocytogenes) es una bacteria capaz de sobrevivir y multiplicarse incluso en refrigeración, lo que la convierte en un riesgo silencioso en alimentos listos para el consumo. Su presencia se ha detectado en productos como quesos blandos no pasteurizados, embutidos, pescados ahumados y vegetales crudos mal lavados.

Los síntomas van desde fiebre y malestar general hasta complicaciones severas como meningitis o septicemia, según informa el Minsal.

Aunque la infección que provoca, conocida como listeriosis, es poco frecuente, puede tener consecuencias graves, especialmente en mujeres embarazadas —quienes incluso pueden sufrir abortos y muertes fetales—, personas mayores y quienes tienen un sistema inmune debilitado.

Por lo mismo, la recomendación es asistir inmediatamente a un recinto médico en caso de consumir el producto de algún lote afectado y si es que presenta parte de la sintomatología relacionada a la listeria.