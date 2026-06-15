Grau: matando al alfil

Una eventual aprobación inhabilita a Grau por cinco años, pero el daño real no es el cargo público que pierde. Es el ostracismo político que históricamente acompaña a los acusados, que quedan marcados como los responsables últimos de aquello que se les imputa. Para Grau, significa cargar con la responsabilidad simbólica del deterioro fiscal que enfrenta la administración Kast.

AGENCIA UNO

La acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau no debe ser leída como un episodio más de tensión entre oficialismo y oposición. Es una jugada con tres efectos simultáneos que conviene leer por separado, porque cada uno opera en un plano distinto y produce consecuencias políticas que van más allá del libelo en si mismo.

El primer efecto, el más evidente, es la profundización de la polarización. La acusación impulsada por Libertarios y Republicanos, con firmas que cruzaron a RN, PDG y Social Cristianos, instala un clima de conflictividad política. Pero esa lectura, siendo cierta, es la más superficial.

El segundo efecto es más sofisticado. Al activar la acusación, el gobierno consigue ponerle timbre institucional a su diagnóstico sobre el estado de las cuentas fiscales heredadas. Las declaraciones del ministro Quiroz por las inconsistencias del último Informe de Finanzas Públicas dejan de ser una disputa técnica y pasan a transformarse en un juicio político con respaldo parlamentario. Si se aprueba el libelo, el relato oficial queda validado: el gobierno anterior entregó cifras inconsistentes y subestimó el déficit. Esa narrativa se convierte en un activo político de largo alcance, especialmente para sostener decisiones fiscales impopulares que podrían tomar durante los próximos meses.

El tercer efecto, el menos comentado y probablemente el más decisivo, es la eliminación de una pieza del tablero. Cuando el Presidente Boric trasladó a Grau desde Economía a Hacienda tras la renuncia de Marcel, no estaba solo cubriendo una vacante. Estaba ungiendo al economista que debía liderar el debate económico del FA y articular la voz técnica de la oposición que se venía. Era una apuesta de diseño: dejar instalado, antes del cambio de mando, al cuadro que sostendría la disputa económica del próximo ciclo. La acusación constitucional rompe ese diseño. Una eventual aprobación inhabilita a Grau por cinco años, pero el daño real no es el cargo público que pierde. Es el ostracismo político que históricamente acompaña a los acusados, que quedan marcados como los responsables últimos de aquello que se les imputa. Para Grau, significa cargar con la responsabilidad simbólica del deterioro fiscal que enfrenta la administración Kast.

La oposición y en particular el ex presidente Boric pierden un referente económico antes de haber empezado a operar como oposición. Y la izquierda queda obligada a dejar en manos de la centro izquierda la conducción técnica de un debate que será central en los próximos cuatro años.

Mientras el análisis político se concentra en leer el tablero en que jugará la actual administración, la acusación contra Grau muestra que la disputa también es por quién llegará con piezas disponibles al próximo ciclo. Puede ser un triunfo táctico para el oficialismo y una pérdida relevante para la oposición, pero ocurre en sentido contrario a lo que la ciudadanía viene pidiendo en la última encuesta CEP: acuerdos, gestión y funcionamiento del país. Cuando la política se dedica a neutralizar adversarios futuros, no solo cambia el equilibrio entre oficialismo y oposición; también empuja la partida hacia otro tablero. Y cuando eso ocurre, después nadie debería sorprenderse si ese tablero termina ocupado por otros actores.