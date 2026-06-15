Células “kamikaze” resultan clave para efectividad de vacuna chilena contra melanoma avanzado

Un estudio de Oncobiomed, spin-off de la Universidad de Chile, identificó que los neutrófilos, células de defensa conocidas por combatir infecciones, son imprescindibles para que inmunoterapia experimental contra el cáncer de piel más letal, active una respuesta antitumoral efectiva.

Un estudio de Oncobiomed, spin-off de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, reveló que los neutrófilos –células del sistema inmune especializadas en combatir bacterias– pueden transformarse en presentadoras de antígenos cuando entran en contacto con TRIMELVax, una vacuna experimental chilena contra el melanoma avanzado. El hallazgo, publicado en OncoImmunology, demuestra que estas células son indispensables para la eficacia de la formulación y ya derivó en una patente.

El estudio fue liderado por el Dr. Flavio Salazar, director de I+D de Oncobiomed, y ejecutado por Amarilis Pérez-Baños, investigadora cubana que realizó su doctorado en Chile bajo la tutoría del exministro de Ciencias, con la participación de instituciones nacionales e internacionales. TRIMELVax combina lisados de células tumorales humanas con lisados de melanoma murino y hemocianina del loco chileno (Concholepas concholepas) como adyuvante inmunológico.

“No se ha estudiado mucho el papel de la respuesta inmune innata en las vacunas en general, y menos aún en las vacunas contra el cáncer. Nuestra hipótesis fue determinar qué células estaban involucradas en las primeras horas de respuesta ante la vacuna que estábamos desarrollando”, señaló el Dr. Salazar.

Para demostrar su rol causal, el equipo eliminó los neutrófilos circulantes 24 horas antes de cada dosis. Los ratones depletados mostraron un crecimiento tumoral idéntico al de los controles sin vacuna. “Si destruimos los neutrófilos antes de administrar la vacuna, la vacuna no funciona. La vacuna necesita neutrófilos para desencadenar todos los eventos que ya conocemos”, afirmó el Dr. Salazar.

“En un contexto determinado, con los estímulos adecuados, los neutrófilos cambian su morfología y su funcionalidad, y adquieren características de células dendríticas: activan a los linfocitos T, que son los linfocitos efectores. No todas las vacunas producen este proceso, que es contexto dependiente, y ese es nuestro descubrimiento”, agregó la Dra. Amarilis Pérez-Baños.

TAPCells Plus: de descarte a patente

En el proceso de producción de TAPCells —la vacuna personalizada de Oncobiomed basada en células dendríticas autólogas—, la fracción de granulocitos era descartada. Los resultados del nuevo estudio cambiaron ese protocolo: a partir de esa fracción, el equipo generó neutrófilos presentadores de antígeno ex vivo e integrarlos a la formulación existente, dando origen a TAPCells Plus.

“A partir de los granulocitos, una fracción que descartábamos durante muchos años, obtenemos células presentadoras de antígeno a partir de los neutrófilos. Esa es una patente que presentamos el año pasado y que va a complementar TAPCells, otorgándole una nueva subpoblación con grandes capacidades proinflamatorias”, afirmó el Dr. Salazar.

Para la Dra. Pérez-Baños, los resultados refuerzan el propósito del proyecto. “Hablamos de personas que no responden a ninguna terapia, que se van a la casa porque no tienen ninguna opción. Y los resultados así lo demuestran: pacientes con metástasis que desaparecieron, lesiones en piel y en cerebro que se resolvieron”, concluyó. Oncobiomed ha tratado a más de 400 pacientes con sus terapias celulares y cuenta con tres patentes concedidas en diez países.