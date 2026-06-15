Presidente Kast reacciona a denuncia de tráfico de niños haitianos: “Es gravísima y requiere de máxima atención”

“Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”, puntualizó el jefe de Estado.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast reaccionó a la denuncia por eventual tráfico de niños haitianos, luego que la Fiscalía Nacional iniciara una investigación de oficio por el ingreso masivo de menores de edad de dicha nacionalidad a través de vuelos charter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil.

Este hecho había sido denunciado a la DGAC por las anteriores autoridades y la actual dirigencia del Servicio Nacional de Migraciones, aseverando que los niños y adolescentes no contaban con la documentación necesaria para poder entrar a Chile.

Luis Eduardo Thayer, ex director de Migraciones, apuntó que esto “podría derivar en una eventual vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes” y llamando a la DGAC a no permitir la entrada de estos vuelos, sin encontrar respuesta positiva.

Ante esta situación, el presidente José Antonio Kast reaccionó en redes sociales que “la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención”.

“Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”, puntualizó el jefe de Estado.