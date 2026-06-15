Pablo Longueira reitera su deseo de presidir la UDI: “Quiero que vuelva a ser la UDI popular”

AGENCIA UNO

Pablo Longueira dejó ver sus deseos de volver a presidir la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseverando que la colectividad ha perdido “su estilo” y dejado atrás el legado de Jaime Guzmán.

En entrevista con radio Infinita, el otrora ministro de Sebastián Piñera aseveró que “no quiero personalizarlo en Guillermo (Ramírez), pero obviamente que la UDI ha perdido el estilo. Yo creo que en la UDI siempre fuimos un partido, y así lo difundimos, en que fuimos a hacer derecha donde no hay derecha“, indicó.

“No somos un partido político más. No es que seamos superior a otros, pero la vocación de Jaime Guzmán; de los fundadores la UDI… Yo soy el único fundador que queda hoy día en la UDI”, precisó Longueira.

En esta línea, el ex senador recordó que “cuatro han fallecido, y Javier Leturia, que fue uno de los fundadores, está en Republicanos, así que tengo de alguna forma esa historia por las cuales hicimos el partido, que es un partido que se fue al mundo de los pobres, donde no hay derecha”.

Para Pablo Longueira, “a eso es lo que tiene que volver la UDI. Esa es la contribución que le hace la UDI a la sociedad chilena, ir con el ideario de derecha donde no hay derecha. Nuestra vocación es construir derecha donde no hay derecha, y a eso es lo que quiero que vuelva la UDI”.

Longueira profundizó sus palabras y instó a los militantes gremialistas a volver a los territorios: “Ese es el esfuerzo que yo estoy buscando, que la UDI vuelva al territorio, vuelva a ser la UDI popular, y volvamos a estar con los temas y los problemas de la gente en el territorio”.