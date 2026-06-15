La Moneda reafirma candidatura de Valparaíso como sede del Tratado de Alta Mar

El establecimiento de su Secretaría en Valparaíso lo convertiría en el primer organismo de la ONU de membresía universal en América Latina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó el compromiso del Gobierno con la candidatura para que la ciudad de Valparaíso se convierta en sede del Tratado de Alta Mar, sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales.

“Este acuerdo es una herramienta fundamental para la gobernanza oceánica y complementará otros instrumentos que se han desarrollado bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, indicó la Cancillería.

La postulación de Valparaíso responde a “la importancia que le otorga la política exterior del Estado de Chile al cuidado del océano, en seguimiento a una larga historia de contribuciones que ha hecho el país al Derecho Internacional del Mar”.

“Esta es para nosotros una política de Estado. Para el Gobierno de Chile es de alto interés alcanzar este reconocimiento y realizaremos todas las gestiones para lograr los apoyos necesarios. Este compromiso es una confirmación a nuestra vocación marítima y preocupación por la biodiversidad”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

La campaña se extenderá entre junio y diciembre, mientras que la decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva será adoptada por la Primera Conferencia de las Partes (COP1), en enero de 2027.

Chile cuenta con más de 70 años de experiencia como sede de organismos internacionales y un ecosistema científico oceánico de primer nivel para acoger el Tratado de Alta Mar. El establecimiento de su Secretaría en Valparaíso lo convertiría en el primer organismo de la ONU de membresía universal en América Latina.