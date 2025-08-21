Cenabast reacciona ante falta de stock de fórmula especial para bebés con alergias alimentarias

Cenabast implementó medidas excepcionales debido a que el abastecimiento de la fórmula aminoacídica ha presentado dificultades.

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) reaccionó ante la falta de stock para la entrega de la fórmula aminoacídica, perteneciente al Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y destinada a bebés con alergias alimentarias, y acusó “incumplimientos en las entregas del proveedor adjudicado para el período julio-septiembre“.

A través de un comunicado, Cenabast reconoció que el abastecimiento del producto ha presentado dificultades, por lo que “se han implementado medidas excepcionales y de carácter temporal“.

En esa línea, explicó que implementó las entregas parciales “desde la red de salud, hasta que la situación se encuentre completamente regularizada“.

Además, el servicio precisó que está “desplegando acciones como la incorporación acelerada de nuevas partidas y nuevas alternativas de proveedor“.

“Actualmente, existen stocks en el país que están siendo distribuidos a la red asistencial, mientras se concretan los próximos arribos que ya están en trámite, lo que permitirá garantizar la continuidad del programa y la atención oportuna de sus beneficiarios”, recalcó Cenabast.

Qué es la fórmula aminoacídica que distribuye Cenabast

La fórmula aminoácidica está diseñada en base a aminoácidos y destinada a bebés que presentan necesidades nutricionales especiales, como alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) severa o intolerancia alimentaria múltiple.

Es entregada por el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), dependiente del Ministerio de Salud (Minsal), que entrega apoyos nutricionales preventivos y de recuperación a través de la distribución de alimentos específicos a grupos vulnerables.