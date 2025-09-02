VIDEO – Alcaldesa Claudia Pizarro confirmó que tiene cáncer: “Fue detectado a tiempo”

Claudia Pizarro reveló que 42 mujeres de La Pintana murieron de cáncer ginecológico entre 2023 y 2025.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, empleó su cuenta de X para informar este martes que fue diagnosticada con cáncer, aunque aclaró que “gracias a Dios, fue detectado a tiempo”.

Tras reunirse con un grupo de mujeres en el Liceo Simón Bolívar, la jefa comunal dijo que deseaba que “esta experiencia sirva para que tomemos conciencia sobre una enfermedad que puede afectar a cualquiera“.

En el registro audiovisual, Pizarro admitió que “cuando a uno le dan una noticia de esta forma como que se cae el mundo. Es un cáncer ginecológico y lo mejor es enfrentarlo“.

“Uno como siempre, como mujer, tiene miedo y deja estas cosas de ir al médico, de hacerse controles, como para el último, y yo estoy acá para contarles mi experiencia, de que no lo dejen para el último“, continuó.

Junto a las palabras de la autoridad comunal se incluyó información relevante sobre el tema, como que el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, y que la prevención y los exámenes son la mejor manera de cuidarse.

Luego, Claudia Pizarro añadió que “ya no quería parar. Porque había cosas tan importantes que estaban pasando en la comuna, que quería estar. Afortunadamente, tienen alcaldesa para rato. En la comuna tenemos muchos sueños que cumplir”.

La alcaldesa reveló a la vez que 42 mujeres de La Pintana murieron de cáncer ginecológico entre 2023 y 2025.

Junto con reiterar que habló de su caso para visibilizar un tema que muchas veces es estigmatizado, Pizarro planteó que “no me voy a morir, afortunadamente llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer“.