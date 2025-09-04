Corte acoge desafuero de diputado Sergio Bobadilla tras querella por injurias

El diputado de la UDI anunció que recurrirá a la Corte Suprema tras la resolución que adoptó el tribunal de alzada de Valparaíso.

Este jueves la a Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de desafuero que presentó la periodista Josefa Barraza en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI), tras ser acusado de ser autor del delito de injurias graves con publicidad.

El parlamentario que representa el distrito 20, de la Región del Biobío, es apuntado por dicho ilícito a raíz de una serie de publicaciones que realizó a través de su cuenta de X en mayo del presente año.

Entre los posteos, Bobadilla había afirmado que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y aseguró que tenía una relación sentimental con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En este contexto, el tribunal de alzada consideró que las publicaciones del diputado “no tan solo de lo que él escribió en ellos, sino de los otros mensajes que insertó en el propio, emanan claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante“.

En este sentido, en el fallo se expone que no se puede sustentar “que los términos utilizados son descriptivos y se refieren a términos de uso común, emitidos sin ánimo de ofender”.

Siguiendo en esa línea la Corte de Apelaciones argumentó que “los términos utilizados en los mensajes insertos en su chat, que por esa sola circunstancia debe entenderse que los asume y hace propios, no dejan nada a la imaginación o interpretación acerca del animus injuriandi (dolo) que motivó su publicación”.

Considerando lo anterior, la Corte resolvió acoger las solicitud de la periodista Josefa Barraza y “se declara que existe mérito y que, por ende, se hace lugar a la formación de causa en contra del señor diputado Sergio Bobadilla Muñoz”.

Diputado Bobadilla acudirá a la Corte Suprema

Tras la resolución, el diputado Bobadilla anunció que apelará ante el máximo tribunal: “Tengo plena confianza en los tribunales de mi país. En los próximos días, mi abogado hará la apelación a la Corte Suprema”.

A lo que agregó: “Esperaré con total y absoluta tranquilidad (el resultado), porque tengo la más absoluta convicción que no he difamado ni he injuriado a nadie“.