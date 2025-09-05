Fundación Luksic lanzará nueva plataforma para impulsar la participación ciudadana

Una de sus primeras implementaciones se llevó a cabo en la comuna Calle Larga, en la Región de Valparaíso, donde se exploró la trayectoria de las problemáticas identificadas con los adultos mayores de la zona.

En Chile la participación ciudadana está normada por ley, sin embargo se han identificado grandes brechas sobre su inclusión en las políticas públicas. En ese contexto, para promover la participación activa de la ciudadanía en las iniciativas sociales, Fundación Luksic desarrolló Metodologías Participativas en Acción.

Su finalidad es aportar con elementos prácticos a aquellas organizaciones interesadas en implementar metodologías participativas en sus programas, teniendo en cuenta que, la participación activa del usuario es primordial para el diseño de las iniciativas dirigidas hacia ellos. De esta manera, se destaca la importancia de la relación entre quienes ofrecen y quienes reciben un servicio, convirtiéndolos como un componente clave.

“El propósito que tenemos en Fundación Luksic es impulsar a las personas para que ellas contribuyan al desarrollo de Chile. Confiamos en quienes viven en el país y, por eso, estamos convencidos de que los proyectos sociales deben construirse con las comunidades, considerando su experiencia y su voz. Con esta plataforma queremos compartir nuestra experiencia y ponerla a disposición de organizaciones públicas y/o privadas con el objetivo de que sean las personas y sus comunidades las protagonistas de sus desarrollo”, explicó Macarena Cea, gerente general de Fundación Luksic

“Fundación Luksic ha tenido diversas experiencias en esta materia y diseñó una plataforma para poner sus aprendizajes a disposición de quienes lo necesitan, para que los actores de cambio puedan acceder a herramientas concretas a partir de casos de éxito”, puntualizó la organización.

Una de sus primeras implementaciones se llevó a cabo en la comuna Calle Larga, en la Región de Valparaíso, donde se exploró la trayectoria de las problemáticas identificadas con los adultos mayores de la zona.

A través de la herramienta Comparativa, se ahondó si cada problema está peor, mejor o igual que antes. De esta manera, el municipio pudo identificar de manera visual como los problemas se han desarrollado en la comuna, y de forma conjunta con las personas, se le pudo dar prioridad a las temáticas que están consideradas peor que antes.

La plataforma será lanzada el próximo martes 9 de septiembre, ante diferentes representantes de municipios de la Región Metropolitana y actores del rubro académico y de la sociedad civil.