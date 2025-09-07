Al menos 20 detenidos: el balance que dejó la romería al Cementerio General tras reporte de incidentes

En medio de los enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, Metro de Santiago informó el cierre de algunas estaciones.

Este domingo 7 de septiembre se llevó a cabo la tradicional romería que conmemora a las víctimas de la dictadura, y en este marco, el Gobierno realizó un balance de la jornada, la cual dejó al menos 20 personas detenidas.

El trayecto que recorrieron los asistentes a la actividad fue desde Plaza Los Héroes de la comuna de Santiago hasta el Cementerio General, ubicado en Recoleta, donde se registraron diversos incidentes.

Bajo este contexto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, expuso que “se trabajó con drones con el propósito de identificar a las personas responsables de hechos de violencia o afectaciones al orden público, lo que ha permitido contar hasta ahora con más de 20 detenidos”.

A lo que añadió: “Se trabajó con los 99 locatarios identificados en todo el trayecto, con el propósito de minimizar factores de riesgo, y no hemos tenido ningún daño a estos locales comerciales”.

El balance de las autoridades tras el desarrollo de la romería al Cementerio General

La autoridad detalló que se registró la utilización de fuegos artificiales y un intento de lanzar bombas de pintura con dirección al Palacio de La Moneda. Sin embargo, aseguró que “no hubo grandes afectaciones” a la casa de Gobierno ni en sus inmediaciones.

Por su parte, Carabineros a través de sus redes sociales reportó la detención de personas que estaban protagonizando “desórdenes graves en el acceso del Cementerio General”.

https://twitter.com/CarabPrCentral/status/1964696341629792262

Frente a esto, Gonzalo Durán afirmó que “en las inmediaciones del Cementerio General se han producido incidentes menores por grupos minoritarios. No obstante, está trabajando activamente Carabineros para restablecer la tranquilidad y el orden público”.

“Esta romería ha permitido poner en el centro lo más importante: la conmemoración del 11 de septiembre y las agrupaciones de familiares han podido desarrollar su acto en completa normalidad”, añadió el delegado presidencial de la Región Metropolitana.

Con respecto a los detenidos, se encuentra un adolescente que portaba bombas molotov. En cuanto al transporte público, Metro de Santiago informó que las estaciones de Línea 2, Cementerios y Cerro Blanco están cerradas y sin detención de trenes.