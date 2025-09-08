Con foco en Villa Francia y Peñalolén: el plan policial para el 11 de septiembre en Santiago

La Delegación Presidencial adelantó el despliegue de efectivos policiales en puntos estratégicos de la capital.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, dio luces del plan policial que se llevará a cabo en la capital para enfrentar un nuevo 11 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado.

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad regional precisó que ya tienen identificados a los grupos violentistas que podrían generar barricadas y manifestaciones violentas este jueves.

“Hay grupos delictuales que intentan generar incidentes en algunos territorios y esos están bastante identificados. Hay una planificación para abordarlos”, precisó.

Durán puntualizó que “no se trata de una cuestión política, sino más bien de grupos delictuales que utilizan estas fechas para intentar mermar la capacidad de las policías para actuar en los temas que más le importan a la gente, que tienen que ver con la seguridad ciudadana”.

En esta línea, el delegado Durán adelantó que entre los lugares que contarán con despliegue de Carabineros este 11 de septiembre están Villa Francia – en Estación Central, Huechuraba y Peñalolén, entre otros.

“Son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región, que por razones obvias no los identificamos ni promovemos con anticipación, pero efectivamente están planificados desde el punto de vista policial”, precisó Gonzalo Durán.

