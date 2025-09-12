Alcalde deslizó posible intencionalidad: lo que se sabe del incendio que afecta dependencias de Municipalidad de Cerro Navia

De momento, no se han reportado personas heridas por el fuego.

Este viernes se reportó un incendio de gran magnitud en las dependencias de la Municipalidad de la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

El siniestro se está registrando en unas oficinas que se encuentran en la intersección de las calles Igualdad con Leonor de la Corte, donde personal de Bomberos ya está trabajando en la emergencia.

Según información preliminar, el fuego se habría originado a raíz de una falla eléctrica, por la cual se habrían escuchado explosiones.

En este marco, desde Transporte Informa señalaron que hay “restricción de tránsito en Los Duraznos con Igualdad”, e instaron a “preferir alternativas“.

“Tenemos la afectación de tres oficinas municipales más una vivienda por el costado norte por cuanto es por donde se propagó el fuego”, informó Yan Lai Aránguiz, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal.

A lo que agregó: “Un funcionario municipal sufrió quemaduras en su vía aérea, de Bomberos no tenemos lesionados, y estamos trabajando con ocho compañías”, agregó, asegurando que una eventual intencionalidad está siendo investigada. “Aún no entramos a la estructura ya que el fuego está controlado, mas no apagado“.

Alcalde de Cerro Navia no descarta intencionalidad en incendio en municipalidad

Por otro lado, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, manifestó su extrañeza por la explosión que se escuchó en el incendio debido a que en las oficinas “no se almacena gas”.

De hecho, planteó una posible intencionalidad a modo de represalia luego de que en la última semana se desalojara una casa que estaba tomada.

“No queremos descartar ninguna hipótesis de qué originó esto. Me llama la atención poderosamente que justo en la misma semana que a una banda criminal le quitamos una casa, aparece este incendio”, expuso el jefe comunal.